서울 민선 구청장 중 두 번째 경찰출신 기록

서울에서 역대 두 번째 경찰 출신 민선 구청장이 탄생했다.

윤석열 정부의 행정안전부 경찰국 신설에 반대하는 총경회의를 주도했다가 좌천된 후 정치권에 입문한 더불어민주당 류삼영 후보(62)가 제 9회 전국동시지방선거에서 동작구청장에 당선됐다. 한강밸트의 한 축을 맡고 있는 동작구에서 민주당 구청장의 당선은 예상 밖의 선전이다.

류 당선자는 45.02%를 얻어 김정태 국민의힘 후보(35.31%)를 9.71%포인트 차로 따돌렸다. 4일 오전 9시43분 기준 동작구 개표율은 95.22%다. 국민의힘에서 컷오프(공천배제)돼 개혁신당으로 당적을 바꿔 출마한 박일하 동작구청장은 19.65%를 득표하는 데 그쳤다.

경찰 출신 민선 구청장은 진교훈 강서구청장에 이어 서울 자치구 역사상 두 번째다. 진 구청장 역시 56.73%를 득표해 김진선 국민의힘 후보(39.90%)를 큰 표차로 따돌리며 재선에 성공했다.

류 후보는 ‘동작의 가치를 두 배로, 구민의 행복을 내일로’를 슬로건으로 6대 핵심 공약을 제시하며 표심을 공략했다. 주요 공약에는 사당·이수·남성역 일대를 잇는 대규모 상업벨트 조성, 사당동 제2행정타운 조기 완공, 보라매공원 부지 복합문화시설 조성, 이수~과천 대심도 복합터널 조기 착공 등이 있다.

35년 경력 경찰공무원 출신인 류 후보는 부산 출신으로 대동고와 경찰대(4기)를 졸업한 뒤 1988년 경위로 임용됐다. 부산지방경찰청 광역수사대장, 폭력계장 등 수사 분야에서 경력을 쌓았다. 연제경찰서장, 영도경찰서장, 부산경찰청 반부패·경제범죄수사대장 등을 역임하며 굵직한 주요 사건 수사를 지휘했다.

그는 윤석열 정부가 2022년 7월 경찰 통제 강화를 명분으로 행정안전부 내 경찰국 신설을 추진하자 이를 반대하는 전국 총경회의를 주도했다가 정직 3개월의 징계 처분을 받았다. 이어 경정급 좌천성 인사가 나자 곧바로 사직했다.

정청래 민주당 대표는 류 후보 지원 유세에 나서면서 “이재명 대통령처럼 일 잘하는 지방정부를 만들겠다”며 “내란 세력 동작 그만, 류삼영 동작구청장 출발”이라고 말하기도 했다.

류 후보는 민주당 인재영입을 통해 정계에 입문했다. 2024년 총선에서 동작을 지역구에 출마했으나 낙선했으며, 이번 지방선거에서 동작구청장에 도전해 당선됐다.