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구윤철 “과도한 쏠림 즉시 대응”···환율 변동성 확대 경계

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본문 요약

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 4일 환율 변동성이 커지는 것과 관련해 "과도한 쏠림에 대해서는 필요한 조치를 즉시 취할 것"이라고 말했다.

구 부총리는 "인플레이션 우려와 국내 금리인상 기대 강화 등이 복합적으로 작용하고 있다"며 "시장 참가자들과의 긴밀한 소통을 바탕으로 과도한 변동성 발생 시 관계기관이 공조해 적기에 대응할 것"이라고 했다.

최근 경제 상황에 대해서는 5월 수출액이 877억 5000만달러로, 전년동기비 53.2% 증가하고, 주식시장도 시가총액 규모가 인도를 제치고 6위에 오르는 등 전반적인 호조세가 이어지고 있다고 평가했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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구윤철 “과도한 쏠림 즉시 대응”···환율 변동성 확대 경계

입력 2026.06.04 09:51

수정 2026.06.04 09:58

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  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 시장상황점검회의를 주재하고 있다. 재경부 제공

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 시장상황점검회의를 주재하고 있다. 재경부 제공

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 4일 환율 변동성이 커지는 것과 관련해 “과도한 쏠림에 대해서는 필요한 조치를 즉시 취할 것”이라고 말했다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 관계기관 합동 ‘시장상황점검회의’에서 이같이 말했다. 이날 원·달러 환율은 장중 1530원대로 거래를 시작했다. 환율이 1530원을 넘겨 거래를 시작한 것은 금융위기였던 지난 2009년 3월 10일(1554.0원) 이후 17년 3개월 만에 처음이다. 장중 1530원을 넘긴 것은 지난 3월 31일 이후 두 달여 만이다. 당시 고점은 1536.9원이다.

구 부총리는 환율 변동성 확대의 원인으로 외국인들의 주식 비중 조정(리밸런싱) 등을 꼽았다. 그러면서 “대외 불확실성이 높은 상황에서 불안 심리가 확산되지 않도록 높은 경계감을 갖고 예의주시하고 있다”고 했다.

국고채 금리 상승에 대해서도 우려를 나타냈다. 구 부총리는 “인플레이션 우려와 국내 금리인상 기대 강화 등이 복합적으로 작용하고 있다”며 “시장 참가자들과의 긴밀한 소통을 바탕으로 과도한 변동성 발생 시 관계기관이 공조해 적기에 대응할 것”이라고 했다.

최근 경제 상황에 대해서는 5월 수출액이 877억 5000만달러로, 전년동기비 53.2% 증가하고, 주식시장도 시가총액 규모가 인도를 제치고 6위에 오르는 등 전반적인 호조세가 이어지고 있다고 평가했다.

다만 최근 주식 신용거래융자 등 차입을 통한 주식거래 증가하는 만큼 시장상황점검회의 등을 통해 관련 동향을 주기적으로 점검하고, 선제적인 리스크 관리 및 투자자 보호에 만전을 기하기로 했다.

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