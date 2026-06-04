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대한전선, 650억원 규모 영국 초고압 전력망 사업 수주

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본문 요약

대한전선은 영국 스코틀랜드 지역의 전력망 구축 프로젝트에 초고압 케이블 시스템을 공급한다고 4일 밝혔다.

대한전선은 영국뿐 아니라 유럽 전역에서 사업 기회를 적극적으로 확대하고 글로벌 전력망 투자 확대에 따른 성장 기회를 선점한다는 계획이다.

대한전선 관계자는 "유럽은 전력망 확충과 재생에너지 확대에 따라 지중 및 해저케이블 수요가 빠르게 증가하고 있는 전략 시장"이라며 "축적된 프로젝트 수행 경험과 기술 경쟁력을 바탕으로 유럽을 비롯한 세계 시장에서 수주를 확대하고, 글로벌 에너지 전환과 전력망 안정화에 기여할 것"이라고 밝혔다.

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대한전선, 650억원 규모 영국 초고압 전력망 사업 수주

입력 2026.06.04 10:02

  • 김경학 기자

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스코틀랜드 북부 지역 송전선로 프로젝트

대한전선이 생산한 초고압 케이블이 옮겨지고 있다. 대한전선 제공

대한전선이 생산한 초고압 케이블이 옮겨지고 있다. 대한전선 제공

대한전선은 영국 스코틀랜드 지역의 전력망 구축 프로젝트에 초고압 케이블 시스템을 공급한다고 4일 밝혔다.

글로벌 인프라 그룹인 ‘발포어 비티’가 스코틀랜드 북부 지역에 132㎸(킬로볼트)급 송전선로를 신규 구축하는 프로젝트로, 수주 규모는 약 650억원이다.

최근 스코틀랜드 지역 내 전력 수요가 지속해서 증가하는 가운데 기상 악화나 돌발 상황 발생 시에도 안정적인 전력 공급이 가능하도록 송전망을 확충하는 것이 이 프로젝트의 주된 목적이다.

대한전선은 이번 프로젝트를 포함해 올해 상반기 영국에서 총 4건의 사업을 수주했다. 약 1000억원 규모다. 대한전선은 “런던의 전력망 현대화를 위한 핵심 사업인 ‘런던 파워 터널 2단계’를 비롯한 주요 전력망 사업을 성공적으로 수행하며 기술력과 품질 경쟁력을 입증한 결과로 분석된다”고 설명했다.

대한전선은 영국뿐 아니라 유럽 전역에서 사업 기회를 적극적으로 확대하고 글로벌 전력망 투자 확대에 따른 성장 기회를 선점한다는 계획이다.

대한전선 관계자는 “유럽은 전력망 확충과 재생에너지 확대에 따라 지중 및 해저케이블 수요가 빠르게 증가하고 있는 전략 시장”이라며 “축적된 프로젝트 수행 경험과 기술 경쟁력을 바탕으로 유럽을 비롯한 세계 시장에서 수주를 확대하고, 글로벌 에너지 전환과 전력망 안정화에 기여할 것”이라고 밝혔다.

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