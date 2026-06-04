정청래 “서울 탈환하지 못해 아프다…전국적 큰 승리 안겨준 국민께 감사”

정청래 더불어민주당 대표는 4일 6·3 지방선거 결과에 대해 “전국적으로 민주당에 큰 승리를 안겨준 국민 여러분께 깊이 감사드린다”며 “다만 서울을 탈환하지 못해 아프다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 기자회견에서 “민주당은 일 잘하는 이재명 정부와 일 잘하는 지방정부가 적극 뒷받침하여 대한민국 국가 정상화를 이루고, 고루 잘 사는 진짜 지방 주도 성장시대를 열겠다”고 밝혔다.

정 대표는 “이재명 정부 출범 후 1년 만에 치러진 전국 선거”라며 “이재명 정부와 손발을 맞춰 일을 잘하는 지방 일꾼을 뽑아주실 것을 간곡히 부탁드렸는데, 그 부탁을 들어주신 국민 여러분께 다시 한번 깊이 감사드린다”고 말했다.

정 대표는 “혼신을 다했지만 아쉽게 패한 후보자들께 위로의 마음을 전한다”며 “특히 죽을힘을 다했던 오중기 경북지사 후보께 정말 감사하고 미안하다”고 말했다. 정 대표는 “(오 후보와) 통화했는데 그래도 30%가 넘었다며 웃고 있는 오 후보 말을 들으면서 너무 먹먹했다”며 “김부겸 대구시장 후보님도 정말 마지막까지 모든 것을 다 바쳐 선거운동 임하셨는데 너무 안타깝게 석패하셔서 진심으로 마음이 아프다”고 말했다.

조승래 사무총장은 서울시장 선거 패배와 관련해 “자체적으로 추적조사를 했을 때 엄살 부리려고 접전이라고 이야기했던 것이 아니다”라며 “마지막 자체 조사로는 거의 동률에 가까웠다”고 말했다.

그는 “후보 영향도, 지명도 인지도 측면에서 그런 상황도 있을 수 있고, 서울시 인구 구성의 문제도 있고, 여러 가지 다양한 측면 봤을 때 이 선거는 갈수록 접전 양상이 될 수밖에 없다고 분석했다”고 말했다.