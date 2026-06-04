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정청래 “서울 탈환하지 못해 아프다…전국적 큰 승리 안겨준 국민께 감사”

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본문 요약

정청래 더불어민주당 대표는 4일 6·3 지방선거 결과에 대해 "전국적으로 민주당에 큰 승리를 안겨준 국민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "다만 서울을 탈환하지 못해 아프다"고 밝혔다.

정 대표는 "이재명 정부 출범 후 1년 만에 치러진 전국 선거"라며 "이재명 정부와 손발을 맞춰 일을 잘하는 지방 일꾼을 뽑아주실 것을 간곡히 부탁드렸는데, 그 부탁을 들어주신 국민 여러분께 다시 한번 깊이 감사드린다"고 말했다.

정 대표는 "혼신을 다했지만 아쉽게 패한 후보자들께 위로의 마음을 전한다"며 "특히 죽을힘을 다했던 오중기 경북지사 후보께 정말 감사하고 미안하다"고 말했다.

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정청래 “서울 탈환하지 못해 아프다…전국적 큰 승리 안겨준 국민께 감사”

입력 2026.06.04 10:28

정청래 더불어민주당 대표가 4일 국회 당대표 회의실에서 기자회견을 하고 있다. 박민규 선임기자

정청래 더불어민주당 대표가 4일 국회 당대표 회의실에서 기자회견을 하고 있다. 박민규 선임기자

정청래 더불어민주당 대표는 4일 6·3 지방선거 결과에 대해 “전국적으로 민주당에 큰 승리를 안겨준 국민 여러분께 깊이 감사드린다”며 “다만 서울을 탈환하지 못해 아프다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 기자회견에서 “민주당은 일 잘하는 이재명 정부와 일 잘하는 지방정부가 적극 뒷받침하여 대한민국 국가 정상화를 이루고, 고루 잘 사는 진짜 지방 주도 성장시대를 열겠다”고 밝혔다.

정 대표는 “이재명 정부 출범 후 1년 만에 치러진 전국 선거”라며 “이재명 정부와 손발을 맞춰 일을 잘하는 지방 일꾼을 뽑아주실 것을 간곡히 부탁드렸는데, 그 부탁을 들어주신 국민 여러분께 다시 한번 깊이 감사드린다”고 말했다.

정 대표는 “혼신을 다했지만 아쉽게 패한 후보자들께 위로의 마음을 전한다”며 “특히 죽을힘을 다했던 오중기 경북지사 후보께 정말 감사하고 미안하다”고 말했다. 정 대표는 “(오 후보와) 통화했는데 그래도 30%가 넘었다며 웃고 있는 오 후보 말을 들으면서 너무 먹먹했다”며 “김부겸 대구시장 후보님도 정말 마지막까지 모든 것을 다 바쳐 선거운동 임하셨는데 너무 안타깝게 석패하셔서 진심으로 마음이 아프다”고 말했다.

조승래 사무총장은 서울시장 선거 패배와 관련해 “자체적으로 추적조사를 했을 때 엄살 부리려고 접전이라고 이야기했던 것이 아니다”라며 “마지막 자체 조사로는 거의 동률에 가까웠다”고 말했다.

그는 “후보 영향도, 지명도 인지도 측면에서 그런 상황도 있을 수 있고, 서울시 인구 구성의 문제도 있고, 여러 가지 다양한 측면 봤을 때 이 선거는 갈수록 접전 양상이 될 수밖에 없다고 분석했다”고 말했다.

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