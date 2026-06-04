부산 맛집 26곳 총출동···“BTS 공연보고 한정판 메뉴 즐겨보세요”

부산시와 부산관광공사는 오는 30일까지 지역 대표 레스토랑이 대거 참여하는 미식 협업 프로모션 ‘2026 부산 고메 셀렉션’을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 부산지역 레스토랑들이 팀을 이뤄 각자의 시그니처 메뉴를 재해석하거나 공동으로 한정판 협업 메뉴를 개발해 선보이는 축제다.

올해는 총 13개팀(26곳)이 참여한다. 아르프·미락슈퍼·굿모닝홍콩 등 ‘미쉐린 가이드 2026 부산 선정 식당’ 다수를 포함해 한식과 양식, 일식, 태국식, 비건 등 다양한 장르의 음식점이 호흡을 맞춘다.

미쉐린 가이드 선정 여부와 무관하게 부산의 모든 외식업소가 참여할 수 있도록 공개 공모 방식을 도입했다고 부산시는 설명했다. 개발된 협업 메뉴는 각 식당에서 이달까지만 맛볼 수 있다.

일부 팀은 오는 21일까지 부산항 제1부두에서 열리는 미식 축제 ‘포트빌리지 부산’ 부스에 입점해 관광객을 만날 예정이다.

특히 이번 행사는 6월12일부터 양일간 열리는 ‘BTS 월드투어 아리랑 IN 부산’ 공연 기간과 맞물려 개최되는 만큼, 부산을 찾는 국내·외 팬들에게 다양한 미식 투어 코스를 제공할 수 있을 전망이다. 부산시는 지역 소비 활성화에 기여할 것으로 기대한다. 지난해 시범운영된 이 행사는 올해부터 상·하반기(6·10월)에 열리게 됐다.

나윤빈 부산시 관광마이스국장은 “부산은 로컬 맛집과 비건 레스토랑 등 다양한 종류의 음식을 즐길 수 있는 미식 도시로 성장하고 있다”면서 “지역 식당과 상생할 수 있는 미식 관광콘텐츠를 지속 발굴해, 외국인 관광객 500만명 시대를 앞당기겠다”고 말했다.