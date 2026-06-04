[속보] ‘5선 서울시장’ 오세훈 “마지막 4년 모든 역량 서울 위해 쓰겠다”

6·3 지방선거 서울시장 선거에서 당선된 오세훈 국민의힘 후보가 4일 “마지막 4년 모든 역량을 서울을 위해 쓰겠다”고 밝혔다.

오 당선인은 이날 오전 서울 종로구 선거사무소에서 “이번 선거 결과는 시민들의 승리”라며 이같이 말했다.

오 당선인은 “계층 이동 사다리가 끊겨 좌절하면서도 다시 한번 공정하고 희망찬 미래 꿈꾸는 청년들의 승리”라며 “시민 여러분께서 견제와 균형이라는 민주주의의 대원칙을 확고하게 세워줬다”고 말했다.

오 당선인은 “이번 선거 과정에서 서울 곳곳의 투표 현장에 큰 혼란이 있었다”며 “민주주의의 가장 기본이자 신성한 권리인 시민 참정권 침해받는 사태에 대해 후보자로서 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.

오 당선인은 “선거 기간 중 발생한 서소문 고가차도 붕괴사고로 시민 여러분의 불안이 크실 줄 안다”며 “업무에 복귀하는 즉시 서울 시내 모든 노후 인프라와 공사장을 대상으로 고강도 특별 안전 점검에 착수하겠다”고 말했다.

중앙선거관리위원회의 개표 현황을 보면 이날 오전 10시40분 기준 서울시장 선거에서 오 후보의 득표율은 49.03%로 정 후보(48.25%)를 근소하게 앞섰다. 두 후보 간 표차는 4만표 가까이 난다. 같은 시간 서울시장 선거 개표율은 98.53%다.

오 당선인은 이번 선거에서 서울시장에 당선되면서 지방자치제도가 도입된 뒤 처음으로 5선에 성공한 지방자치단체장이 됐다. 앞서 오 후보는 2006년·2010년 지방선거와 2021년 재보궐선거, 2022년 지방선거에서 서울시장에 당선됐다.