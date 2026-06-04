환율 방어조치 등 영향…5월 외환보유액 8.8억달러 감소

한국의 외환보유액이 한달 만에 8억달러 넘게 줄어든 것으로 나타났다.

4일 한국은행에 따르면 5월 외환보유액은 4269억9000만 달러로 전월(4278억8000만달러)보다 8억8000만달러 감소했다.

한은은 국민연금과의 외환 스와프를 비롯한 시장 안정화 조치로 외환보유액이 줄었다고 설명했다.

자산별로 보면, 현금성 자산인 예치금은 213억5000만 달러로 전월(187억6000만달러) 대비 25억9000만달러 늘었다.

반면 외환보유액 대부분을 구성하는 미국 국채와 정부 기관채, 회사채 등을 포함하는 유가증권은 한 달 새 33억9000만달러 감소한 3806억8000만달러다. 특별인출권(SDR)도 같은 기간 3000만달러 줄어든 157억8000만달러로 집계됐다.

한국의 외환보유액 규모는 지난 4월말 기준으로 세계 12위 수준이다.

세계 1위는3조4105억달러를 보유한 중국이다. 일본이 1조3830억 달러로 중국의 뒤를 이었다. 그 뒤로는 스위스 1조823억달러, 러시아 7587억달러, 인도 6907억달러 순으로 외환보유액이 많았다.