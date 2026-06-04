6·3 지방선거 결과 충북지역에서는 도지사를 비롯해 단체장은 더불어민주당이 7석을, 국민의힘은 5석을 각각 가져가며 팽팽한 균형을 이뤘다. 반면, 광역의회는 민주당이 대부분을 차지했다.

4일 중앙선거관리위원회가 집계한 개표 결과를 보면, 충북지사 선거에서 신용한 민주당 후보는 득표율 54.57%로 김영환 국민의힘 후보를 9.15%포인트 차이로 제치고 당선됐다.

충북에서 가장 유권자가 많은 청주시장 선거에서도 이장섭 민주당 후보가 득표율 52.52%로 이범석 국민의힘 후보를 상대로 4개 구(상당·서원·흥덕·청원) 모두에서 승리를 거뒀다. 제천시장 선거 역시 민주당 이상천 후보가 국민의힘 김창규 후보를 누르고 당선됐다. 반면 보수 텃밭으로 불리던 충주시장 선거에서는 치열한 접전 끝에 국민의힘 이동석 후보가 민주당 맹정섭 후보를 불과 124표 차이로 누르고 신승했다.

9개 군 단위 기초자치단체장 선거 역시 민주당과 국민의힘이 고루 단체장 자리를 가져갔다. 진천·음성·증평 등 중부 3군 군수 선거는 민주당이 모두 휩쓸었다. 음성군에서는 조병옥 민주당 후보가 59.97%를 득표해 임택수 국민의힘 후보(40.02%)에 19.95%포인트 차로 승리했다. 증평군(이재영 56.68%)과 진천군(김명식 56.13%)에서도 민주당 후보가 국민의힘 후보들을 상대로 각각 10%포인트 이상의 격차를 벌리며 무난히 당선됐다.

국민의힘은 보은·영동·괴산·단양 등에서 승리를 가져갔다. 단양군수 선거에서는 김문근 국민의힘 후보가 62.81%를 득표, 김광직 민주당 후보를 25.63%포인트 차이로 여유 있게 꺾었다. 보은군(최재형 59.92%), 영동군(정영철 56.47%), 괴산군(송인헌 57.44%)에서도 국민의힘 소속 당선자들이 모두 10%포인트 이상의 격차로 승리했다. 다만 특히 남부 3군(보은·옥천·영동) 가운데서는 옥천군에서만 유일하게 민주당 황규철 후보가 승리를 가져갔다.

단체장 선거의 팽팽한 결과와 달리, 충북도의회 선거 표심은 민주당으로 크게 기울었다.

충북도의원 지역구 전체 33개 의석 중 72.7%에 달하는 24석을 민주당이 차지하며 압승을 거뒀고, 국민의힘은 9석을 확보하는 데 그쳤다. 민주당은 전체 도의원 의석의 절반에 가까운 청주시 15개 선거구 중 14곳을 싹쓸이했다. 이어 옥천군(2석)과 음성군(2석), 증평군(1석)에 배정된 지역구 의석을 모두 가져갔으며, 제천시에서도 3석 중 2석을 차지했다.

반면 국민의힘은 자당 소속 단체장이 당선된 보은군, 영동군, 단양군, 괴산군 등 4곳에서 각각 1석의 도의원을 배출했다. 충주시(총 4석)와 진천군(총 2석)에서는 양당이 각각 의석을 절반씩 가져갔다.