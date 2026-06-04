6·3 지방선거 경북 22개 시군 기초단체장 선거에서 국민의힘이 18곳을 차지하며 보수 철옹성임을 다시 한번 입증했다. 민주당은 18명의 후보를 공천했지만 단 한 곳도 당선자를 배출하지 못했다.

4일 중앙선거관리위원회 개표 결과, 경북도지사 선거에서 이철우(국민의힘) 당선인이 87만8556표(67.24%)를 얻어 42만7956표(32.75%)에 그친 오중기(더불어민주당) 후보에 34.49%포인트 차로 앞섰다. 표 차이는 45만600표였다. 암 투병 사실을 공개한 가운데 치러진 선거였지만 조직력과 인지도에서 압도적 우위를 보이며 국민의힘 광역단체장 후보 가운데 가장 먼저 당선을 확정했다.

기초단체장 선거도 국민의힘이 압도했다. 22개 시군 가운데 18곳에서 국민의힘 후보가 승리했다. 안동시장 선거에서는 이삼걸(민주당) 후보가 1599표 차 초접전을 펼쳤지만 권기창(국민의힘) 당선인이 재선에 성공했다. 보수 표심 분열로 당선 가능성이 거론됐던 울릉군수 선거에서도 정성환(민주당) 후보는 18%대 득표에 그쳐 기대에 미치지 못했다.

무소속은 청도·성주·울진·울릉 4곳에서 국민의힘 후보를 꺾으며 존재감을 드러냈다. 성주군수 선거에서는 전화식(무소속) 후보가 46표 차로 신승했고, 봉화군수 선거에서도 박만우(무소속) 후보가 1%포인트대 차이로 석패하는 등 일부 지역에서 국민의힘 독주 체제에 균열 가능성을 보여줬다.

다만 전체적인 경북 정치지형은 흔들리지 않았다. 안동 등 일부 지역의 접전 양상과 무소속의 약진은 향후 변화 가능성을 보여주는 신호로 해석되지만, 보수 텃밭 경북의 벽은 이번 선거에서도 높았다.

민주당 경북도당 관계자는 “이번 지방선거에서 안동시민의 절반가량이 민주당에 표를 줬다는 점에서 상당히 의미 있는 결과”라며 “앞으로 정치 상황이 어떻게 바뀔지 모르지만 변화의 단초가 될 수 있다고 본다”고 말했다.