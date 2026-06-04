민주당 금산·서천 추가 확보 충남지사 탈환에도 국민의힘 우위 유지

6·3 지방선거에서 국민의힘이 충남 15개 시·군 기초단체장 선거 가운데 10곳에서 승리하며 4년 전 지방선거에 이어 우세를 이어갔다.

4일 중앙선거관리위원회 개표 결과 국민의힘은 공주·보령·서산·논산·계룡·부여·청양·홍성·예산·태안 등 10개 시·군에서 승리했다. 더불어민주당은 천안·아산·당진·금산·서천 등 5곳을 확보했다.

민주당은 2022년 지방선거 당시 3곳에 불과했던 기초단체장을 5곳으로 늘리며 일부 지역에서 세를 회복했다. 반면 국민의힘은 의석 수가 12곳에서 10곳으로 줄었지만, 여전히 과반을 크게 웃도는 지역을 확보하며 충남 기초단체장 지형의 주도권을 유지했다.

이번 결과는 2022년 지방선거와 비교해 국민의힘의 독주가 다소 완화된 모습으로 평가된다. 2022년에는 윤석열 정부 출범 직후 치러진 선거 영향 속에 국민의힘이 15곳 중 12곳을 차지했고 민주당은 부여·청양·태안 등 3곳에 그쳤다. 그러나 이번 선거에서는 민주당이 금산과 서천을 추가 확보하며 의석을 2곳 늘렸다.

지역별로는 북부권과 산업도시에서 민주당 강세가 두드러졌다. 충남 최대 도시인 천안과 아산, 산업단지가 밀집한 당진을 지켜낸 데 이어 금산과 서천까지 확보하며 외연을 넓혔다. 반면 국민의힘은 공주·논산·계룡 등 내륙권과 홍성·예산 등 내포신도시권, 보령·태안 등 서해안권에서 우위를 유지하며 충남 전역의 조직력을 재확인했다.

특히 이번 선거는 광역단체장과 기초단체장의 표심이 엇갈렸다는 점에서 주목된다. 민주당은 충남지사 선거에서 승리하며 4년 만에 도정을 탈환했지만, 기초단체장 선거에서는 국민의힘이 10곳을 확보하며 우위를 이어갔다. 또한 2022년 민주당이 차지했던 부여·청양·태안이 모두 국민의힘으로 넘어가면서 지역 조직력과 후보 경쟁력이 선거 결과에 적지 않은 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.

충남 기초단체장 선거 결과를 보면 2018년에는 민주당이 11곳, 보수정당이 4곳을 차지했다. 이어 2022년에는 국민의힘 12곳, 민주당 3곳으로 재편됐고 이번 선거에서는 국민의힘 10곳, 민주당 5곳으로 나타났다. 민주당이 반등에 성공했지만, 충남 기초단체장 지형의 주도권은 여전히 국민의힘이 쥐고 있는 것으로 평가된다.