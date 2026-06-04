[단독]장동혁 있는 국힘 의원 단체대화방서 “당 잘못으로 출마자 고생” “환골탈태 필수” 성토

선거 결과에 당 지도부 향한 책임론 분출 장동혁 “나아갈 길 찾겠다” 사퇴론 일축

국민의힘 의원 전체가 모여 있는 사회관계망서비스(SNS) 단체 대화방에서 6·3 지방선거 다음날인 4일 지도부 책임론이 제기됐다.

윤한홍 의원은 이날 단체 대화방에 “다들 고생하셨다. 특히 당의 잘못으로 지방선거 출마자들이 안 해도 될 고생을 했다”며 “미안한 마음이다. 당을 혁신하고 재편하지 않으면 다음 선거는 더 어려워질 것”이라고 적었다. 윤 의원이 언급한 “당의 잘못”은 당 지도부를 겨냥한 것으로 해석된다.

한기호 의원은 “다음을 위한 환골탈태는 필수”라고 밝혔다. 이양수 의원은 “오세훈 시장님 드라마를 쓰셨다. 지방선거 결과는 우리 당이 정신바짝 차려서 혁신하고 단합하라는 지상 명령으로 들린다”며 “선당후사의 정신이 그 어느 때보다 필요한 시기”라고 썼다. “환골탈태”, “선당후사”는 장동혁 대표 등 지도부 체제 개편을 우회적으로 요구한 것으로 해석된다. 이 단체 대화방에는 장 대표도 들어가 있는 것으로 알려졌다.

장 대표는 이날 입장문을 내고 물러날 뜻이 없음을 밝혔다. 장 대표는 “아쉬운 선거 결과”라면서도 “모든 상황이 어려웠던 이번 선거였지만, 우리는 희망의 불씨를 지켜냈다”고 밝혔다. 장 대표는 “오만하고 무도한 이재명과 민주당에 맞서서, 국민의 삶을 지키고 대한민국을 지키라는 국민의 명령일 것”이라며 “저에게 주어진 막중한 책임을 외면하지 않고, 당원들과 함께 우리가 나아갈 새 길을 찾겠다”고 말했다.