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[단독]장동혁 있는 국힘 의원 단체대화방서 “당 잘못으로 출마자 고생” “환골탈태 필수” 성토

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국민의힘 의원 전체가 모여 있는 사회관계망서비스 단체 대화방에서 6·3 지방선거 다음날인 4일 지도부 책임론이 제기됐다.

윤한홍 의원은 이날 단체 대화방에 "다들 고생하셨다. 특히 당의 잘못으로 지방선거 출마자들이 안 해도 될 고생을 했다"며 "미안한 마음이다. 당을 혁신하고 재편하지 않으면 다음 선거는 더 어려워질 것"이라고 적었다.

윤 의원이 언급한 "당의 잘못"은 당 지도부를 겨냥한 것으로 해석된다.

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[단독]장동혁 있는 국힘 의원 단체대화방서 “당 잘못으로 출마자 고생” “환골탈태 필수” 성토

입력 2026.06.04 13:59

수정 2026.06.04 14:21

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  • 박순봉 기자

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선거 결과에 당 지도부 향한 책임론 분출

장동혁 “나아갈 길 찾겠다” 사퇴론 일축

장동혁 국민의힘 대표가 지난 3일 서울 여의도 중앙당사에서 투표용지 부족 사태 관련 긴급 브리핑을 하고 있다. 한수빈 기자

장동혁 국민의힘 대표가 지난 3일 서울 여의도 중앙당사에서 투표용지 부족 사태 관련 긴급 브리핑을 하고 있다. 한수빈 기자

국민의힘 의원 전체가 모여 있는 사회관계망서비스(SNS) 단체 대화방에서 6·3 지방선거 다음날인 4일 지도부 책임론이 제기됐다.

윤한홍 의원은 이날 단체 대화방에 “다들 고생하셨다. 특히 당의 잘못으로 지방선거 출마자들이 안 해도 될 고생을 했다”며 “미안한 마음이다. 당을 혁신하고 재편하지 않으면 다음 선거는 더 어려워질 것”이라고 적었다. 윤 의원이 언급한 “당의 잘못”은 당 지도부를 겨냥한 것으로 해석된다.

한기호 의원은 “다음을 위한 환골탈태는 필수”라고 밝혔다. 이양수 의원은 “오세훈 시장님 드라마를 쓰셨다. 지방선거 결과는 우리 당이 정신바짝 차려서 혁신하고 단합하라는 지상 명령으로 들린다”며 “선당후사의 정신이 그 어느 때보다 필요한 시기”라고 썼다. “환골탈태”, “선당후사”는 장동혁 대표 등 지도부 체제 개편을 우회적으로 요구한 것으로 해석된다. 이 단체 대화방에는 장 대표도 들어가 있는 것으로 알려졌다.

장 대표는 이날 입장문을 내고 물러날 뜻이 없음을 밝혔다. 장 대표는 “아쉬운 선거 결과”라면서도 “모든 상황이 어려웠던 이번 선거였지만, 우리는 희망의 불씨를 지켜냈다”고 밝혔다. 장 대표는 “오만하고 무도한 이재명과 민주당에 맞서서, 국민의 삶을 지키고 대한민국을 지키라는 국민의 명령일 것”이라며 “저에게 주어진 막중한 책임을 외면하지 않고, 당원들과 함께 우리가 나아갈 새 길을 찾겠다”고 말했다.

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