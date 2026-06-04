이만희, ‘국민의힘 집단 가입 의혹’ 피의자 조사 출석···취재진 질문에 ‘묵묵부답’

국민의힘에 신도를 집단 가입시켜 정치권에 영향력을 행사하려 했다는 혐의를 받는 이만희 신천지 총회장이 검·경 합동수사본부 피의자 조사에 출석했다. 이 총회장의 첫 합수본 조사다. 이 총회장은 출석 전 취재진의 질문에 묵묵부답으로 일관했다.

정교유착 합수본은 4일 오후 1시 이 총회장을 정당법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다.

이 총회장은 이날 오후 12시43분쯤 합수본 사무실이 꾸려진 서울 서초구 서울고검 청사에 도착했다. 흰 자켓을 입고 갈색 지팡이를 짚은 채 수행원 부축을 받고 등장한 그는 ‘교인을 국민의힘에 강제 가입시켰는지’, ‘국민의힘에 현안 청탁을 한 적 있는지’ ‘윤석열 전 대통령이 압수수색을 막아줬는지’ 등을 묻는 취재진에게 답하지 않고 청사로 들어갔다.

이 총회장은 2021년 국민의힘 20대 대선 경선과 2024년 국민의힘 22대 총선 경선 때 선거에 영향력을 행사하려고 신천지 교인들이 국민의힘 책임당원에 집단으로 가입하도록 지시한 혐의를 받는다. 합수본은 신천지가 ‘필라테스’라는 프로젝트 이름까지 붙여가며 신도의 국민의힘 가입을 독려했다고 본다. 그 결과 2021~2023년 5만명이 넘는 신도가 국민의힘에 가입한 것으로 보고 있다.

합수본은 이런 집단 당원 가입이 정당법 위반에 해당할 수 있다고 보고 있다. 정당법 42조는 누구든지 본인의 자유의사에 따른 승낙 없이 정당 가입이나 탈당을 강요당하지 않는다고 정한다.

합수본은 지난 1월 수사 개시 이후 이날 처음으로 이 총회장을 불러 조사했다. 합수본은 신천지 총회 본부와 국민의힘 당사 등을 압수수색해 신도 명단과 당원 명부 등을 확보한 뒤 다섯 달에 걸쳐 전·현직 신천지 간부 등 관계자를 차례로 불러 조사했다. 지난달에는 ‘신천지 2인자’로 불리는 고동안 전 총무를 두 차례 불러 신천지의 조직적 국민의힘 당원 가입 경위 등을 조사했다.

합수본은 전직 신천지 간부 등을 불러 조사하면서 당원 가입 지시가 고 전 총무→각 교구의 지파장→교회 담임→장년회·부녀회·청년회 순서로 내려간 정황을 포착했다. 또 ‘이런 집단 가입은 이 총회장의 지시 없이는 불가능하다’는 취지의 관계자 진술도 확보했다.

합수본은 이날 이 총회장을 상대로 국민의힘 당원 가입을 강제했는지, 당원 가입 대가로 정치권에 부당하게 현안 청탁을 했는지 등을 집중 조사할 것으로 보인다.