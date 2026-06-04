인천시 선거관리위원회가 3일 치러진 6·3 지방선거에서 일부 투표소의 투표용지 부족 사태에 대해 공식 사과했다.

4일 인천선관위는 지난 3일 인천 연수구 투표소 2곳의 투표용지 부족에 대해 시민들께 진심으로 사과드린다고 밝혔다.

인천선관위는 투표용지가 부족한 것은 예상 사전투표율과 최근 투표율 등을 고려해 선거인 수의 50%를 기준으로 산정했다고 설명했다. 투표율을 70%로 가정하고 예상 사전투표율 20%를 제외하면 50%의 투표용지를 비치했다는 것이다.

하지만 투표용지가 부족한 연수구 송도5동 제1투표소와 동춘1동 제6투표소는 본 투표날 투표자수가 급증했다.

송도5동 제1투표소는 오후 5시 33분쯤 투표용지가 부족해 12분 후인 5시 45분 연수구선거관리위원회에서 투표용지를 송부받아 오후 5시 56분부터 70명에게 배부, 오후 6시 10분쯤 투표를 마쳤다.

동춘1동 제6투표소도 투표용지 부족이 예상돼 오후 4시 36분쯤 연수구선관위로부터 투표용지를 추가로 받아 오후 5시 15분쯤 이미 받은 투표용지가 소진, 10여분 투표가 지연됐다. 오후 5시 30분부터 추가로 송부받은 투표용지를 마감 시간에 대기 중이던 70여명에게 배부해 오후 6시25분 투표를 마쳤다.

인천 선관위 관계자는 “투표용지 부족으로 10~20분 대기하는 상황에서도 돌아가지 않고 투표해 참여한 유권자께 감사드린다”며 “소중한 주권 행사를 위해 투표소를 찾은 시민들께 불편을 드린점 사과드린다”고 말했다.