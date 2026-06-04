CJ올리브영, 때 이른 따가운 햇볕 “선케어 잘 나가네”

예년보다 일찍 찾아온 폭염에 ‘서바이벌 뷰티’(Survival Beauty) 상품이 인기를 끌고 있다.

CJ올리브영은 6월 올영세일 구매 데이터(5월 31~6월 3일)를 분석한 결과 생존 뷰티상품이 인기를 끌었다고 4일 밝혔다.

가장 관심이 높았던 카테고리는 선케어다. 외출 전 선크림을 바르고 야외 활동 중에는 휴대용 선스틱과 선스프레이, 선파우더 등을 덧바르는 ‘선 레이어링’(Sun Layering) 트렌드가 확산되고 있기 때문이다.

선케어 제품은 제형별로 세분화되고 있다. 제형이 묽고 보습감이 강화된 선세럼, 휴대가 간편하고 손에 묻지 않는 선스티과 선스프레이, 메이크업을 보송하게 마무리할 수 있는 선파우더 등 상황에 맞춰 선케어 제품을 바를 수 있어서다. 이 기간 온라인몰에서 ‘선파우더’ 검색량만 해도 전년 동기 대비 284% 증가했다.

자외선 차단 관리 범위는 전신으로 확대되고 있다. 자외선 차단 기능을 더한 핸드크림과 헤어 미스트 등이 대표적이다.

땀과 체취 관리를 위한 상품도 호응을 얻고 있다. 올영세일 첫 4일 간 온라인몰에서 ‘체취’ 키워드 검색량은 전년 동기 대비 98%, ‘정수리 냄새’ 검색량은 지난해 같은 기간보다 80% 이상 증가했다. 스틱형뿐 아니라 롤온, 스프레이, 티슈형 데오드란트 등 다양한 제형의 상품이 주목받는 이유다.

올리브영은 지난 4월부터 ‘서바이벌 뷰티’ 캠페인을 통해 자외선 케어, 트러블 케어, 유분·땀 케어, 쿨링 케어 등 4가지 테마로 뷰티·웰니스 상품을 큐레이션하고 있다.

올리브영 관계자는 “급격한 무더위와 기후 변화에 대응하는 서바이벌 뷰티가 여름철 새로운 뷰티 트렌드로 자리잡고 있다”면서 “앞으로도 소비자 니즈를 반영한 상품 큐레이션으로 트렌드를 이끌 것”이라고 말했다.