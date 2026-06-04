‘공천 잡음’ 김관영 “42% 지지율, 정청래 세력에 대한 심판”···전당대회 앞 세력화 시사

전북지사 낙선 후 SNS에 심경 토로 “이번 선거, 도민과 정청래 지도부 대결 불공정 공천 주도 세력 심판해야”

6·3 지방선거에서 낙선한 김관영 전북지사가 패배를 인정하면서도 자신의 42% 득표율을 더불어민주당 지도부를 향한 ‘경고’로 규정하며 향후 당내 세력화 가능성을 시사했다.

김 지사는 4일 SNS를 통해 “선거 결과를 겸허히 수용한다”면서도 “오늘은 패배 보고가 아닌 선거가 남긴 진짜 의미를 말하기 위해 섰다”고 밝혔다.

김 지사는 이번 선거를 “전북도민과 정청래 지도부의 대결”로 짚었다. 김 지사는 “골리앗처럼 움직인 중앙당 조직에 맞서 도민들이 42%라는 결과를 냈다”며 이를 “전북의 자존을 지키려는 의지이자 정청래 세력에 대한 심판”이라고 했다. 그러면서 “9%포인트 차로 졌으나 우리의 뜻과 의지가 사라진 것은 아니다”라고 했다.

선거 과정에서 불거진 공천 논란을 겨냥한 지도부 비판도 이어갔다. 김 지사는 “특정 지도부를 향해 이토록 강한 문제의식이 표출된 적 있었느냐”며 “만약 승리했다면 정청래 지도부는 즉각 퇴진해야 했을 것”이라고 말했다.

8월 전당대회를 구심점으로 한 지지층 결집도 호소했다.

김 지사는 “42%의 민심이 흩어지게 해선 안 된다”며 “불공정 공천을 주도한 정청래 세력을 심판해 당을 공정하고 정의롭게 되돌려 놔야 한다”고 목소리를 높였다. 이어 “도민은 패배하지 않았다. 이 힘으로 당을 바꾸고 이재명 정부의 성공을 뒷받침하자”고 덧붙였다.