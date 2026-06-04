창간 80주년 경향신문

‘공천 잡음’ 김관영 “42% 지지율, 정청래 세력에 대한 심판”···전당대회 앞 세력화 시사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

김관영 전북지사가 제9회 지방선거 패배를 인정하면서도 자신의 42% 득표율을 더불어민주당 지도부를 향한 '경고'로 규정하며 향후 당내 세력화 가능성을 시사했다.

김 지사는 이번 선거를 "전북도민과 정청래 지도부의 대결"로 짚었다.

김 지사는 "골리앗처럼 움직인 중앙당 조직에 맞서 도민들이 42%라는 결과를 냈다"며 이를 "전북의 자존을 지키려는 의지이자 정청래 세력에 대한 심판"이라고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘공천 잡음’ 김관영 “42% 지지율, 정청래 세력에 대한 심판”···전당대회 앞 세력화 시사

입력 2026.06.04 15:50

수정 2026.06.04 16:54

펼치기/접기

전북지사 낙선 후 SNS에 심경 토로

“이번 선거, 도민과 정청래 지도부 대결

불공정 공천 주도 세력 심판해야”

김관영 전북지사가 제9회 지방선거 ‘체육·문화·관광 르네상스’ 공약 발표 기자회견을 하고 있다. 김관영 선대위 제공

김관영 전북지사가 제9회 지방선거 ‘체육·문화·관광 르네상스’ 공약 발표 기자회견을 하고 있다. 김관영 선대위 제공

6·3 지방선거에서 낙선한 김관영 전북지사가 패배를 인정하면서도 자신의 42% 득표율을 더불어민주당 지도부를 향한 ‘경고’로 규정하며 향후 당내 세력화 가능성을 시사했다.

김 지사는 4일 SNS를 통해 “선거 결과를 겸허히 수용한다”면서도 “오늘은 패배 보고가 아닌 선거가 남긴 진짜 의미를 말하기 위해 섰다”고 밝혔다.

김 지사는 이번 선거를 “전북도민과 정청래 지도부의 대결”로 짚었다. 김 지사는 “골리앗처럼 움직인 중앙당 조직에 맞서 도민들이 42%라는 결과를 냈다”며 이를 “전북의 자존을 지키려는 의지이자 정청래 세력에 대한 심판”이라고 했다. 그러면서 “9%포인트 차로 졌으나 우리의 뜻과 의지가 사라진 것은 아니다”라고 했다.

선거 과정에서 불거진 공천 논란을 겨냥한 지도부 비판도 이어갔다. 김 지사는 “특정 지도부를 향해 이토록 강한 문제의식이 표출된 적 있었느냐”며 “만약 승리했다면 정청래 지도부는 즉각 퇴진해야 했을 것”이라고 말했다.

8월 전당대회를 구심점으로 한 지지층 결집도 호소했다.

김 지사는 “42%의 민심이 흩어지게 해선 안 된다”며 “불공정 공천을 주도한 정청래 세력을 심판해 당을 공정하고 정의롭게 되돌려 놔야 한다”고 목소리를 높였다. 이어 “도민은 패배하지 않았다. 이 힘으로 당을 바꾸고 이재명 정부의 성공을 뒷받침하자”고 덧붙였다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글