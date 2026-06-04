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상하이·광저우 항공편 늘어난다…7년 만에 한·중 운수권 주 70회 증편

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한국과 중국 간 항공편이 주 70회로 늘어난다.

그간 인천-상하이·광저우 등 인기 노선 증편이 가능해지고 지방 공항의 중국 노선도 확대될 전망이다.

국토교통부는 지난달 27∼28일 서울에서 열린 한·중 항공회담에서 양국 간 운수권을 주 70회 증대하기로 합의했다고 4일 밝혔다.

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상하이·광저우 항공편 늘어난다…7년 만에 한·중 운수권 주 70회 증편

입력 2026.06.04 15:51

  • 유설희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대한항공 항공기 사진. 경향신문 자료사진

대한항공 항공기 사진. 경향신문 자료사진

한국과 중국 간 항공편이 주 70회로 늘어난다. 그간 인천-상하이·광저우 등 인기 노선 증편이 가능해지고 지방 공항의 중국 노선도 확대될 전망이다.

국토교통부는 지난달 27∼28일 서울에서 열린 한·중 항공회담에서 양국 간 운수권을 주 70회 증대하기로 합의했다고 4일 밝혔다.

여객 운수권은 주 608회에서 주 664회로 56회 늘어난다. 화물 운수권은 주 54회에서 주 68회로 14회 증가한다.

한·중 운수권 확대는 2019년 이후 7년 만이다. 올해 1분기 한·중 노선 이용객은 약 439만명으로 코로나19 이전 수준(2019년 1분기 414만명)을 넘어서는 등 양국 간 교류는 지속적으로 확대되는 추세다.

이에 따라 인천-상하이·광저우 등 인기 노선 증편이 가능해졌다. 특히 인천-상하이 노선의 경우 지난해 평균 탑승률이 만석에 가까운 89%에 달했다. 항공업계에서는 평균 탑승률이 85%를 넘어서면 수요에 비해 좌석 공급이 절대적으로 부족한 상태로 본다.

부산·청주 등 국내 지방공항과 중국 광저우·청두·선전·충칭·쿤밍·시안·우루무치·하얼빈·선양·옌지 등 10개 도시를 연결하는 지방공항 전용 운수권도 주 14회 늘었다.

화물편의 경우 톈진·정저우·어저우·허페이 등 중국 주요 화물 허브공항과 국내공항을 연결하는 운수권이 주 14회 증대됐다.

영문번역(English Translation)
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