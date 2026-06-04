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경찰·노동당국, 한화에어로스페이스 압수수색···사고 공정·안전보건자료 확보

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본문 요약

한화에어로스페이스 폭발 사고와 관련해 경찰과 노동당국이 사고 원인과 책임 소재를 규명하기 위해 해당 사업장 등에 대한 압수수색을 실시했다.

대전경찰청 수사전담팀과 대전지방고용노동청은 4일 한화에어로스페이스 서울 본사와 대전사업장, 대전R&D캠퍼스 등 3곳에 대해 압수수색을 진행했다.

경찰과 노동당국은 이날 3곳에 모두 50여명을 투입해 사고가 난 세척 작업공정 절차와 도면 등 폭발 원인을 확인할 수 있는 자료와 안전보건관리에 관한 자료, 사고 작업장 외부 폐쇄회로TV 기록 등을 확보했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경찰·노동당국, 한화에어로스페이스 압수수색···사고 공정·안전보건자료 확보

입력 2026.06.04 16:10

수정 2026.06.04 16:33

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  • 이종섭 기자

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추가 유해 수습 등으로 장례지연, 5일부터 유성구청 합동분향소 운영

대전경찰청 수사전담팀과 대전지방고용노동청이 4일 압수수색을 진행한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장으로 경찰차가 들어가고 있다. 연합뉴스

대전경찰청 수사전담팀과 대전지방고용노동청이 4일 압수수색을 진행한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장으로 경찰차가 들어가고 있다. 연합뉴스

한화에어로스페이스 폭발 사고와 관련해 경찰과 노동당국이 4일 압수수색을 실시했다. 폭발 사고 희생자들은 모두 신원이 확인돼 시신이 유족에 인계됐지만, 추가 유해 수습 문제 등으로 장례 절차는 늦어지고 있다.

대전경찰청 수사전담팀과 대전지방고용노동청은 이날 한화에어로스페이스 서울 본사와 대전사업장, 대전R&D캠퍼스 등 3곳을 대상으로 압수수색을 진행했다.

경찰과 노동당국은 이들 3곳에 총 50여명을 투입해 사고 난 세척 작업공정 절차와 도면 등 폭발 원인을 확인할 수 있는 자료와 안전보건관리에 관한 자료, 사고 작업장 외부 폐쇄회로(CC)TV 기록 등을 확보했다. 당국은 확보한 자료들을 면밀히 분석해 사고 원인과 책임 소재를 규명하기 위한 수사에 속도를 낼 방침이다.

대전경찰청은 사고 직후 수사부장을 팀장으로 하는 60여명 규모의 전담수사팀을 구성하고, 회사 관계자 일부를 업무상과실치사상 등의 혐의로 입건하는 등 수사에 착수한 상태다. 대전고용노동청도 20여명 규모의 수사전담팀을 꾸려 한화에어로스페이스와 회사 관계자들의 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 위반 여부를 조사 중이다.

김영훈 고용노동부 장관은 이날 전국 기관장 회의에서 한화에어로스페이스 폭발 사고와 관련해 “살자고 나간 일터에서 목숨을 잃는 일이 반복되는 현실에 안타까움과 무거운 책임감을 느낀다”면서 “그간 방산업체가 국가보안시설이라는 이유로 외부 감시와 견제가 소홀했던 건 아닌지 무겁게 살펴봐야 한다”고 철저한 원인 규명과 재발 방지 대책 마련을 지시했다.

대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서는 지난 1일 오전 10시 59분쯤 56동 세척공실에서 폭발로 인한 화재가 발생해 직원 5명이 숨지고, 2명이 다쳤다. 해당 사업장에서는 2018년과 2019년에도 폭발 사고가 일어나 모두 8명이 숨졌다.

생자들은 시신이 심하게 훼손돼 신원을 식별할 수 없는 상태였으며, 유전자(DNA) 감식을 통해 이틀 만인 지난 3일 신원 확인을 마치고 유족에 인계됐다. 유족과 회사 측은 현재 장례 등 사고 수습 절차를 협의 중으로, 협의가 마무리되면 희생자들의 장례 절차가 진행될 것으로 보인다.

다만 일부 유족들은 현장에서 미수습된 희생자 유해의 온전한 수습을 원하고 있어 장례 절차가 다소 늦어질 수 있다. 경찰 관계자는 “유족 측 요구에 따라 최대한 신속하게 최대한의 수색을 진행할 계획”이라고 말했다.

희생자 빈소는 아직 마련되지 않았다. 그러나 재난안전대책본부를 운영 중인 유성구청에 5일부터 25일까지 합동분향소가 마련된다. 합동분향소는 이 기간 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.

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