AI가 사기 잡고 로봇이 현장 누빈다···한기대 졸업작품전 ‘눈길’

사기 예방·산업안전 등 사회문제 해결형 연구 출품 148점 전시···전공별 우수작품 40점 선정

한국기술교육대는 오는 5일까지 교내에서 ‘2026학년도 제32회 졸업연구작품 전시회(집중학기제)’를 개최한다고 4일 밝혔다.

졸업연구작품 전시회는 3~4학년 학생들이 전공 지식과 실습 역량을 바탕으로 산업현장에 적용 가능한 작품을 직접 설계·제작하는 한국기술교육대의 대표 공학교육 프로그램이다.

올해 전시회에는 기계공학부, 전기·전자·통신공학부, 컴퓨터공학부, 디자인공학과, 건축공학과, 에너지신소재공학과 등에서 전공별 심사를 거쳐 선정된 우수작품 40점을 포함해 총 148점의 연구작품이 전시됐다.

이번 전시회의 특징은 인공지능(AI)과 로봇 기술이 단순한 기술 구현을 넘어 산업현장과 일상 속 문제 해결에 초점을 맞췄다는 점이다. 지난해 로봇, 드론, 인공지능, 친환경, 스마트팜 등 첨단기술 전반을 다뤘다면 올해는 사기 예방, 응급의료, 산업안전, 건설현장 모니터링, 시각장애인 지원, 스마트팜 안전관리 등 실질적인 사회·산업 문제 해결형 작품들이 다수 출품됐다.

컴퓨터공학부 이준영씨 등 3명은 ‘ScamGuard: 데이터로 증명하는 사기 위험 분석 플랫폼’을 개발했다. 이 서비스는 문자메시지와 카카오톡 캡처, 이미지, 음성 대화 등 다양한 형태의 자료를 AI가 분석해 사기 가능성을 판단하고 위험도를 제공한다. 보이스피싱과 온라인 사기가 고도화되는 상황에서 피해 예방에 기여할 수 있는 작품으로 주목받았다.

건축공학과에서는 사족보행 로봇을 활용한 건설현장 모니터링 경로계획 최적화 연구와 폐커피박을 활용한 비내력 벽돌 적용성 연구가 관심을 끌었다.

에너지신소재공학과에서는 스마트팜 안전 모니터링을 위한 황화수소 가스 센서, 에너지 절감형 스마트팜, 구리 기반 가역 금속 전착 스마트 윈도우 등 친환경·에너지 효율 분야 연구 성과를 선보였다.