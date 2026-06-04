6·3 지방선거 민주 12곳 국민의힘 4곳 차지…서울시장은 국민의힘 승리

더불어민주당이 이재명 정부 출범 1년 만에 치러진 6·3 지방선거에서 16개 광역단체장 중 12개를 확보했다. 국회의원 재보궐선거에서는 14개 지역 중 민주당 9곳, 국민의힘 4곳, 무소속 1곳에서 당선인을 냈다. 여당은 4년 전 지방선거에서 5개 단체장 확보에 그친 것에 비해 좋은 성과를 냈지만, 핵심 승부처인 서울시장 탈환에 실패하면서 압승으로 보긴 어렵다는 평가가 나온다. 16개 시도교육감 선거에서는 진보 성향 후보가 10곳, 보수 성향 후보는 6곳에서 당선됐다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 민주당은 경기·인천·부산·울산·충남·충북·대전·세종·광주전남·전북·강원·제주 등 총 12곳 광역단체장 선거에서 승리했다.

민주당 5선을 지낸 추미애 경기지사 당선인이 여성 첫 광역단체장이 됐다. 박찬대 전 의원은 인천시장에 당선되며 수도권 광역단체장 2석을 확보했다. 전재수 전 의원과 김상욱 전 의원이 각각 부산시장과 울산시장에 당선됐다. 이재명 정부 첫 청와대 정무수석을 지낸 우상호 전 수석은 강원지사에 당선됐다. 중원인 충청권에서도 박수현 전 의원이 충남지사에, 신용한 전 지방시대부원장이 충북지사에, 허태정 전 대전시장이 대전시장에, 조상호 전 세종시 정무·경제 부시장이 세종시장에 각각 당선됐다. 민형배 전 의원은 초대 광주전남행정통합시장을 맡게 됐다. 이원택 전 의원은 전북지사에, 위성곤 전 의원은 제주지사에 당선됐다.

지방선거 승패의 가늠자로 불리는 서울시장 선거에서는 정원오 민주당 후보가 오세훈 국민의힘 후보에게 접전 끝에 약 1%포인트 차로 역전패했다. 서울시장 탈환을 자신했던 여당 내에서는 뜻밖의 결과를 놓고 침통한 분위기다.

14개 지역 중 13곳이 민주당 소속이었던 국회의원 재보궐선거는 9곳을 사수하는데 그쳤다. 민주당과 조국혁신당 간 경쟁 구도가 형성된 경기 평택을에는 유의동 국민의힘 후보가 당선됐다. 하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획 수석의 출전으로 관심을 모았던 부산 북갑은 무소속 한동훈 후보가 당선됐다. 박수현 당선인의 지역구였던 충남 공주·부여·청양과 김상욱 당선인의 지역구였던 울산 남갑은 모두 국민의힘에게 넘어갔다. 공주·부여·청양에서는 윤용근 국민의힘 후보가, 남갑에서는 김태규 국민의힘 후보가 당선됐다.

교육감은 수도권 3곳과 충남·부산·울산·전북·광주전남·강원·제주에서 진보 성향 후보가 당선됐다. 정근식 서울교육감이 재선에 성공했고, 민주당 5선을 지낸 안민석 전 의원이 경기교육감에 당선됐다. 대전·충북·세종·경남·경북·대구 등 6곳 교육감 선거는 보수 성향 후보들이 당선됐다.