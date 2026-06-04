이 대통령 “국민 뜻 겸허하게 받들겠다…국민 통합에 힘 모아달라”

“소속정당 여부 관계없이 새로 선출된 지방 정부와 적극 협력” “오늘로 취임 1주년…공직자들 신발 끈 묶고 국정속도 배가 총력” 6·3 지방선거 이후 첫 메시지

이재명 대통령은 6·3 지방선거 이튿날인 4일 “정부는 지방선거에 담긴 우리 국민들의 뜻을 겸허하게 받들겠다”며 “이제 선거가 끝난 만큼 우리 정치권도 주권자가 명령한 실질적인 민생 개선과 지역균형발전, 국민통합에 함께 힘을 모아주시기 부탁드린다”고 말했다. 지방선거에 드러난 민심을 주시하며 통합과 협치를 강조한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “정부도 소속 정당 여부와 관계없이 새로 선출된 지방정부와 적극적으로 협력하겠다”며 이같이 말했다. 최대 승부처로 꼽힌 서울시장 선거에서 오세훈 국민의힘 후보가 당선된 것을 염두에 둔 메시지로 보인다.

이 대통령은 “선거 과정에서의 경쟁이 어떠했든 여야는 모두 주권자를 대리해서 국민의 삶을 지키고 국가의 더 나은 내일을 개척해야 할 동반자들”이라며 “모든 국민의 마음을 모아 국민 삶의 진전과 대한민국의 발전에 온 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 붉은색과 남색, 회색 계열이 섞인 넥타이를 매고 회의에 참석했다. 지난해 6월4일 대통령 취임식 때 맸던 넥타이로, 붉은색은 국민의힘, 남색은 더불어민주당, 회색은 부동층을 상징한다. 여야의 상징색이 어우러져서 ‘통합 넥타이’라고 불리기도 한다.

이 대통령이 통합과 협력을 강조한 것은 기대에 못 미친 지방선거 결과와 무관하지 않다. 민주당은 16곳 광역단체장 중 12곳에서 이겼지만 서울시장 선거를 국민의힘에 내줬다. 그러자 야권 소속 지방자치단체장들과도 협력하겠다는 뜻을 밝히며 자세를 낮춘 것이다. 다만 청와대는 협력의 조건으로 민생과 경제 성장을 강조했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 “국민의 다양한 목소리를 선거를 통해 확인한 만큼, 정부는 민심을 더 잘 받들고 민생 안정과 경제 성장에 힘쓸 것”이라며 “이를 바탕으로 해야 국민 통합의 계기가 더 잘 살아날 수 있을 것으로 보고 이번 선거를 국민 통합의 계기로 잘 활용해 나가겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “오늘부터 국민주권 정부의 2년 차 임기가 시작됐다”며 “모든 공직자는 신발끈을 다시 한번 단단히 묶고 국정 속도 배가에 총력을 기울여 주기 바란다”고 했다. 국정 2년 차의 목표로 민생 분야에서 성과를 내겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “국민의 생명에 관한 문제만큼은 과하다 싶을 정도로 강력하게 대응해 달라”면서 “열사병·수해·산사태·축대 붕괴·땅꺼짐·밀폐공간 질식사 같은 재해 예방의 가용수단을 총동원해 주기 바란다”고 지시했다.

이 대통령은 “우리 사회에 소외된 영역들이 많이 있다”며 “경비와 청소 등 시설관리 노동자의 휴게권이 법적으로 보장되고 있지만 실제 현장 상황은 여전히 미진하다”고 지적했다. 그는 “모든 중앙정부와 지방정부 산하 공공기관까지 시설관리 노동자들의 휴게시설 개선을 서두르고 그 결과를 기관평가에 반영해 주기 바란다”며 “곧 출범할 지방 정부에 이 부분을 특별히 당부드린다. 국민의 삶을 보이지 않는 곳에서 묵묵히 떠받치고 있는 이런 분들의 기본적인 권리가 보장될 수 있도록 각별한 노력을 기울여야 한다”고 말했다.