스타벅스, ‘탱크데이’ 사태 이후 결제액 감소세 이어져

'5·18 탱크데이' 행사로 비판받은 스타벅스코리아의 지난달 신용·체크카드 추정 결제금액이 전달보다 100억원 넘게 감소한 것으로 집계됐다.

정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민사과를 한 이후에도 결제금액이 더 감소했다.

4일 AI 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 스타벅스의 5월 신용·체크카드 추정 결제금액은 1211억9000만원으로 집계됐다.