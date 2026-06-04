‘제15회 온빛다큐멘터리 사진상 수상자전’…10일부터 전국 순회 전시

국내 다큐멘터리 사진의 활성화와 기록의 가치를 발굴해 온 '제15회 온빛다큐멘터리 사진상 부문별 최우수상 수상자전'이 오는 10일 대구를 시작으로 서울·대전 등을 순회하며 열린다.

수상작가는 제주 여성과 해녀의 삶을 시각화한 <트멍-섬, 돌, 얼굴>의 김흥구, 자폐 스펙트럼을 가진 동생의 세계를 이해하려는 시도와 타인을 이해한다는 것의 본질을 담아낸 의 김다민, 일본 다카시마 탄광을 배경으로 강제 동원된 조선인의 아픈 역사와 폐광 이후 남겨진 삶을 기록한 <부재의 풍경들>의 이종수, 서울 목동 학원가의 풍경을 '자전거'라는 매개체로 담아낸 작업 의 이명건 등 4명이다.

주최 측은 "올해 선정된 작품들은 과거의 역사적 비극과 현재의 삶을 단절된 시간이 아니라 서로 이어진 흐름 속에서 바라본다"며 "국가폭력과 식민의 기억, 가족과 타인에 대한 이해, 청년 세대가 마주한 오늘의 풍경까지 각자의 거리와 호흡으로 시대의 흔적을 기록해냈다"고 밝혔다.