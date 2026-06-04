‘투표용지 부족’ 혼란 계속되는 잠실7동 제2투표소…전날 밤 ‘우왕좌왕’ 현장의 재구성

초유의 투표용지 부족 사태를 빚은 6·3 지방선거의 상징적 장소로 서울 송파구 잠실7동 제2투표소가 주목받고 있다. 투표용지 부족을 겪은 투표소들 중 유일하게 밤 10시까지 투표를 진행했고, 그 과정에서 몰린 항의 인파가 이틀째 시위를 하며 투표함 반출을 막고 있다. 모두 근래 선거에서 보기드문 ‘진풍경’이다.

현장에서 우왕좌왕한 선거관리위원회 측과 경찰의 초기 대응 미흡이 사태를 키웠다는 지적이 나온다. 당일 시간대별로 어떤 상황이 오갔는지 재구성했다.

4일 국민의힘 송파구 당협위원회 측은 지방선거 본투표가 진행되던 전날 오후 4시쯤 송파구 내 일부 투표소들의 용지 부족 상황을 인지했다. 국민의힘 관계자는 이때부터 송파구선관위에 수 차례 통화를 시도했지만 연락이 닿지 않았고 오후 4시20분쯤 연결됐다. 국민의힘 관계자가 “가락1동과 문정2동에 용지가 모자란다고 한다”고 하자 선관위 관계자는 “거긴 아직 잔여(투표용지)가 있다”며 “부족한 곳은 다시 배포하고 있다”고 답한 것으로 파악됐다.

그러나 오후 5시를 넘겨 잠실7동 제2투표소의 투표용지도 모두 소진됐다. 대기표를 받고 기다리던 유권자 일부는 항의하거나 투표하지 않고 자리를 뜬 것으로 전해졌다. 오후 6시를 넘겨 투표가 재개됐고 아파트단지 내에서 투표 안내 방송을 들은 일부 유권자들은 돌아와 투표를 마쳤다.

선관위는 오후 7시에 잠실7동 제2투표소의 투표를 종료하고자 했다. 그러자 투표소를 찾은 이혜숙 송파구의회 의장 등 국민의힘 관계자와 주민 10여명이 거세게 항의하며 투표 종료는 이뤄지지 못했다. 아직 투표를 마치지 못한 유권자들이 있다는 취지의 문제 제기였다. 이후 서울시선관위는 이곳의 투표 종료 시각을 밤 10시까지로 늦췄다고 밝혔다.

인근의 잠실4동 제5투표소에서도 투표용지 부족 상황이 벌어졌지만, 잠실7동 제2투표소와 달리 투표 종료 시각인 오후 6시까지 투표를 정상적으로 마쳤다. 잠실4동 제5투표소 선거사무원들이 대기표를 받은 유권자들에게 일일이 개별 연락해 투표를 안내했기 때문이다. 잠실7동 제2투표소 측은 이러한 개별 연락 조치를 하지 않으며 상황은 점점 악화해갔다.

‘투표용지 부족’ 잠실7동 제2투표소 현장

오후 8시가 넘어서자 잠실7동 제2투표소 앞에는 투표가 끝나지 않았다는 소식을 듣고 온 인파가 늘어나기 시작했다. 주민들과 유권자 수십 명 이상이 “개표 중단” 등 구호를 본격적으로 외쳤다. 오후 8시10분쯤 대기표를 가진 유권자 두 명이 투표소를 찾았지만, 현장 선거사무원들은 바로 투표지 교부를 결정하지 못했다. 서울시선관위 관계자가 현장에 오고 나서야 이들은 투표할 수 있었다. 이 관계자는 “일단 투표권을 부여하러 온 것”이라고 했다.

투표 종료 시각인 오후 10시가 가까워지며 투표소 앞에 모인 인파는 수백명에 다다르며 규모가 점점 커졌다. 현장에서 선관위 측이 우왕좌왕하는 상황을 목격할 때마다 이들은 점점 더 격앙되며 목소리를 키웠다.

투표소 현장에서는 취재진에 대한 공격도 벌어졌다. 한 유튜버는 기자증을 확인하며 특정 언론사 기자를 색출하려 했고, 한 취재진은 얼굴 등을 가격당하며 뒤로 밀려났다. 투표가 끝나면 투표함을 이송하기 위해 투표소 인근에서 대기하던 경찰은 이러한 상황을 적극적으로 통제하지 못했다.

부정선거를 주장하며 재선거를 요구하는 시위대는 이날까지도 투표소를 에워싸고 농성 중이다. 투표함 이송을 위해 경찰력이 투입될 경우 시위대와 충돌할 우려가 제기된다. 투표함이 이송되지 못하며 선관위는 서울시장 등 서울 관내 선거 당선인을 확정하지 못했다.

투표용지 부족 사태를 빚은 선관위가 현장 후속 조치를 제대로 취하지 못하며 상황을 계속 악화시킨다는 비판이 나온다. 서울시선관위 관계자는 “아직 개표가 진행 중으로 구체적인 경위 파악이 어렵다”며 “개표 종료 후 진상 조사 등을 진행해 경위를 밝힐 예정”이라고 밝혔다.