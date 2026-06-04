[단독]한숨 쉬는데 홍어 형상이?···선관위 홍보 영상에 ‘일베 상징물’ 노출 논란

중앙선거관리위원회의 공식 홍보 영상에 특정 지역을 비하하는 상징물이 노출돼 선관위가 영상을 비공개 처리하고 수습에 나섰다. 6·3 지방선거 관리 부실로 도마 위에 오른 선관위가 선거 관련 콘텐츠 검수도 소홀히 했다는 비판이 나온다.

4일 경향신문 취재를 종합하면 지난달 28일 중앙선관위 공식 유튜브 채널에 게시된 개표 참관인 안내 홍보 영상에서 홍어 모양 그래픽이 등장했다. 해당 장면은 영상 속 캐릭터들이 한숨을 쉬는 대목으로, 뜬금없이 코와 입 부분에서 홍어 모양 그래픽이 말풍선처럼 노출됐다. ‘홍어’는 온라인 커뮤니티 일간베스트(일베) 회원 등 일부 누리꾼이 온라인상에서 호남 지역을 비하할 때 사용하는 용어다. 이 영상은 선관위 공식 유튜브 채널뿐만 아니라 KBS 지상파 개표방송 화면에도 그대로 송출됐다.

이 영상은 선관위가 KBS의 자회사인 ‘KBS N’에 외주를 줘 협업 제작한 것으로 파악됐다. 경향신문이 입수한 제작사 측의 인공지능(AI) 프롬프트(명령어) 내역을 보면 당시 제작진은 영상 생성 프로그램에 “입으로는 반투명한 가오리 모양의 영혼이 빠져나가고 있다”는 구체적인 지시문을 입력한 것으로 확인됐다.

KBS는 공식 답변을 통해 “해당 영상은 KBS N이 외주를 통해 제작한 것”이라며 “외주 제작 감독을 통해 인공지능(AI) 프롬프트 내역을 검토한 결과 특정 지역에 대한 비하 의도는 전혀 없었던 것으로 확인됐다”고 밝혔다.

선관위 관계자도 “지역 비하 등 특정 의도를 가지고 해당 이미지를 넣은 것은 절대 아니다”라며 해명했다. 다만 최종 검수 과정에서 이를 걸러내지 못한 점은 인정했다. 선관위 관계자는 “검수 당시에는 만화나 애니메이션 등에서 흔히 쓰이는 단순 말풍선 이미지인 줄 알고 넘어갔다”며 “KBS에서 만들다 보니 당연히 크게 문제가 없을 것으로 생각했던 부분도 있다”고 했다.

현재 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트’와 ‘디시인사이드’ 등 일부 게시판에 관련 내용이 게시됐다. 선관위 측은 취재 문의가 시작되자 이날 해당 영상을 채널에서 보이지 않도록 비공개 처리했다.