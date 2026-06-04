SSG 구한 최정의 ‘책임감’…“연패 끊어내는 승리 이렇게 힘들긴 처음”

부상 복귀 후 4경기 7안타 3홈런

SSG가 13연패 사슬을 끊어냈다. 승리가 간절한 기간, 베테랑 최정(39·사진)이 보인 플레이는 팀의 패배는 더욱 뼈아프게, 연패를 끊어내는 승리는 더욱 빛나게 만들었다.



올 시즌을 앞두고 절대 아프지 않겠다고 다짐했던 최정은 아쉽게도 지난달 20일 대퇴골 염증 소견을 받아 전열에서 이탈했다. 에이스의 존재감은 자리를 비운 기간에 더욱 도드라지기도 한다. 연패 중인 SSG가 그랬다. SSG는 5월17일 LG에 4-6으로 패배한 이후 6월2일 키움전까지 진행된 13경기를 모두 졌다. 최정이 5월20일 이탈해 30일 복귀하기까지 치러진 8경기, 그중 선발이 호투한 날이면 SSG 타선은 침묵했다.



최정은 열흘 만에 복귀한 지난달 30일 한화전에서 방망이를 맘껏 휘둘렀다. 5타수 3안타 1홈런 1타점 2득점. 6-11로 뒤진 7회 선두타자로 나와 솔로 홈런을 쏘아올렸고 8-12인 8회 2사 1·2루에서 2타점 2루타를 때렸다. 10-13으로 팀이 패했지만 3회까지 2-9로 크게 끌려간 것을 고려하면 무기력한 패배는 아니었다. 최정은 복귀 후 지난 3일 키움전까지 총 4경기에서 7안타 3홈런을 몰아치며 16타점을 올렸다. 땅볼 타구에도 전력으로 질주했고 끊임없는 호수비를 펼치면서 정신적 지주로서 역할을 다했다.



팀이 13연패에서 벗어난 지난 3일에는 1회초 2사 2·3루 위기에서 실점을 막는 호수비를 했고 1회말에는 선제 솔로 홈런을 때렸다. KBO리그 최다 홈런 기록을 스스로 갈아치우고 있는 최정의 개인 통산 532호 홈런이자 2400번째 안타. 2400안타 고지를 밟은 선수는 리그 사상 5명 뿐이며 우타자는 최정이 유일하다.



최정은 “다른 건 모두 떠나서 팀에 보탬이 되는 점수를 낼 수 있어서 좋다. 내 기록보다는 어떻게든 팀에 보탬이 되려 했다”며 “야구를 하면서 이기기가 이렇게 힘들었나 싶을 정도로 최근 경기가 잘 안 풀렸다. 스스로 역할을 잘하면 좋은 날이 올 것으로 생각했다”고 말했다. 최정은 “연패가 길어졌지만 선수단 분위기는 계속 긍정적으로 만들려고 노력했다. 고참들끼리도 조급해하거나 위축되지 말고 편하고 자신 있게 하자고 얘기했다”며 “어렵게 연패를 끊어낸 만큼 홀가분한 마음으로, 다시 시작한다는 마음으로 잘 준비하겠다”고 다짐했다.

