어느새 ‘아시아 최강’ 된 일본, 이번엔 ‘단판 승부’도 웃을까

떠오르는 일본, 주목받는 ‘F조’ 탄탄한 선수층·전술 완성도 ‘강점’ 결정적 순간 흐름 바꿀 스타 없어 토너먼트 경기 경쟁력 확보 ‘과제’

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 참가하는 아시아 국가들 가운데 가장 많은 기대를 받는 팀을 꼽으라면 일본이다. 1998년 프랑스 월드컵에서 처음 본선 무대를 밟은 일본은 꾸준히 성장해 이제는 명실상부한 아시아 최강으로 자리 잡았고, 월드컵에서도 유럽 강호들을 잇달아 꺾으며 경쟁력을 입증하고 있다. 일본은 그동안 월드컵에서 8강 벽을 넘지 못하는 한계도 드러냈다.



북중미 월드컵에서도 일본을 바라보는 시선에는 기대와 우려가 공존한다.



가장 큰 강점은 탄탄한 선수층이다. 현재 일본 대표팀은 주장 엔도 와타루(리버풀)를 비롯해 이토 히로키(바이에른 뮌헨), 구보 다케후사(레알 소시에다드) 등 유럽 주요 리그에서 활약하는 선수들이 주축을 이루고 있다. 최종 명단 26명 가운데 자국 리그 소속 선수는 나가토모 유토(FC도쿄), 골키퍼 오사코 게이스케(산프레체 히로시마), 하야카와 도모키(가시마 앤틀러스) 등 3명뿐이다. 특정 선수의 공백이 발생하더라도 이를 대체할 자원이 풍부하다.



2018년 부임한 뒤 8년째 지휘봉을 잡고 있는 모리야스 하지메 감독 아래 조직력과 전술적 완성도 역시 높은 평가를 받고 있다. 일본은 현재 스리백에 기반을 둔 3-4-2-1 포메이션을 활용하고 있는데, 도안 리츠(프랑크푸르트)와 같은 공격형 윙백들이 적극적으로 공격에 가담한다. 엔도와 또 다른 중앙 미드필더까지 전진하면 일본은 파이널 서드에 최대 7명을 배치하는 매우 공격적인 전술을 구사할 수 있다. 이를 바탕으로 일본은 지난해 10월 브라질을 3-2로 꺾었고, 지난 3월에는 웸블리 스타디움에서 잉글랜드를 1-0으로 제압했다.



2002년 한·일 월드컵에서 처음 16강에 진출한 일본은 2010년 남아프리카공화국 월드컵에서 다시 한 번 16강에 올랐고, 2018년 러시아 월드컵과 2022년 카타르 월드컵에서는 2회 연속 16강 진출에 성공했다. 카타르에서는 스페인, 독일과 같은 조에 편성됐음에도 두 팀을 모두 꺾고 조 1위로 16강에 진출하는 이변을 연출했다.



이 같은 성과에도 불구하고 일본을 향한 우려는 여전히 존재한다.



가장 큰 문제는 토너먼트 경쟁력이다. 조별리그에서는 좋은 성적을 내는데 정작 토너먼트 첫 경기에서 번번이 탈락하고 있다.



월드컵뿐 아니라 아시안컵에서도 최근 세 차례 대회 가운데 두 차례나 8강에서 탈락하는 등 토너먼트에 들어서면 흔들리는 양상을 반복하고 있다. 일본에는 수준 높은 선수가 많지만 결정적인 순간 경기의 흐름을 바꿀 수 있는 초특급 스타는 부족하다는 평가가 적지 않다.



미국 폭스 스포츠는 북중미 월드컵 출전 선수들을 대상으로 ‘톱 100’을 선정했는데, 일본 선수 가운데는 미토마 가오루(브라이턴·94위)만 이름을 올렸다. 미토마는 부상으로 이번 월드컵 최종 명단에서 제외돼 사실상 일본 선수는 한 명도 포함되지 못한 셈이 됐다. 반면 한국은 손흥민(LAFC·81위)과 김민재(바이에른 뮌헨·98위) 두 명이 선정돼 대조를 이뤘다.



일본은 네덜란드, 튀니지, 스웨덴과 함께 F조에 편성됐다. 카타르 월드컵에 이어 이번에도 유럽의 두 팀과 같은 조에 속한 까다로운 대진이다. 여기에 토너먼트에 진출하더라도 쉽지 않은 길이 기다리고 있다. F조 1·2위는 32강에서 C조 1·2위와 맞붙는데, C조에는 브라질과 모로코라는 강팀이 포함돼 있다. 일본으로서는 우선 조별리그 통과를 최우선 과제로 삼고, 가장 승산이 있다고 평가받는 튀니지와의 2차전에 집중할 필요가 있다.

