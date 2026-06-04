‘누가, 어디서’ 쏠지 모르게…‘베스트11’ 꼭꼭 숨겨라

홍명보호, 이동경 프리킥 골로 엘살바도르와의 평가전 1 대 0

승리 세트피스 등 공격 옵션 다양해져 ‘최전방’ 끝까지 경쟁 구도로

측면수비 가세한 조위제 등 제 역할… 중원 조합은 여전히 숙제

홍명보호가 2026 북중미 월드컵 개막을 앞두고 경쟁과 세트피스라는 두 가지 무기를 확인했다.



한국 남자축구대표팀은 4일 미국 유타주 솔트레이크시티 인근 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 평가전에서 이동경(울산)의 프리킥 결승골에 힘입어 1-0으로 승리했다. 지난달 31일 트리니다드토바고전 5-0 승리에 이어 월드컵 직전 치른 두 차례 평가전을 모두 승리로 마친 한국은 좋은 분위기 속에서 결전지인 멕시코 과달라하라로 향하게 됐다.



홍 감독은 “선수들이 전체적으로 고른 수준이 됐다”며 “준비한 프로그램을 잘 따라줬다. 불균형한 컨디션을 비슷한 수준으로 만들 수 있었고 고지대 적응도 어느 정도 마쳤다”고 만족했다. 이번 두 경기에서 가장 눈에 띈 부분은 세트피스였다. 엘살바도르전 결승골도 프리킥에서 나왔다. 후반 12분 페널티아크 오른쪽 부근에서 얻은 프리킥을 이동경이 왼발로 감아 차 골망을 흔들었다. 그동안 한국은 손흥민(LAFC)과 이강인을 중심으로 세트피스를 운영해왔다. 여기에 이동경까지 위협적인 옵션으로 떠오르면서 공격 루트는 더욱 다양해졌다. 홍 감독은 “과달라하라 현지에 도착하면 세트피스를 더욱 준비하려고 한다”며 “평가전에서는 일부러 노출시키지 않았다. 앞으로 이 부분의 완성도를 높일 계획”이라고 밝혔다.



대표팀 내부 경쟁 역시 치열하게 전개되고 있다. 통상 월드컵 직전에는 주전 윤곽이 어느 정도 드러나기 마련이지만 이번 대표팀은 예외에 가깝다. 실제로 두 차례 평가전에서 태극전사 26명 가운데 그라운드를 밟지 못한 선수는 감기 증세가 있었던 김태현(가시마)뿐이었다. 홍 감독은 “앞으로는 컨디션이 좋은 선수가 경기에 나갈 수 있다”며 끝까지 경쟁 체제를 유지하겠다는 뜻을 분명히 했다.



이동경의 존재감이 눈에 띈다. 트리니다드토바고전에서 조규성(미트윌란)의 득점을 도운 데 이어 엘살바도르전에서는 직접 결승골까지 터뜨렸다. 당초 이강인의 백업 자원으로 평가받았지만 최근 경기력만 놓고 보면 활용 가치가 크게 높아졌다. 홍 감독도 “지금 나쁘지 않다. 전체적으로 자신감도 있다”며 긍정적으로 평했다.최전방 경쟁도 뜨겁다. 손흥민과 조규성이 평가전 2경기에서 나란히 2골씩 기록했고 황희찬(울버햄프턴)과 이동경도 득점포를 가동했다. 최근 소속팀에서 좋은 골 감각을 보여준 오현규(베식타시)까지 있어 공격진 구성은 마지막까지 유동적이다.



측면 수비 역시 이태석(아우스트리아 빈), 설영우(즈베즈다), 김문환(대전), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 경쟁하고 있다. 홍 감독은 “새롭게 합류한 이기혁과 조위제도 제 역할을 해줬다”며 “경쟁하는 것이 팀에 도움이 된다”고 말했다.



다만 중원 조합은 여전히 숙제로 남아 있다. 황인범(페예노르트)과 이재성(마인츠)이 중심축 역할을 맡고 있지만 강한 압박을 받을 경우 빌드업 과정에서 다소 어려움을 겪는 모습도 나왔다. 그럼에도 홍 감독은 “선수들이 전체적으로 고른 수준이 됐다”며 “팀으로서 준비한 부분을 잘 수행하고 있다”고 재차 강조했다.



한국은 6일 멕시코 과달라하라로 이동한다. 한국의 월드컵 조별리그 1차전은 오는 12일 체코전이다.

