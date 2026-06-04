100년 전 한국서 입었던 색동 한복…박물관에서 다시 만난 영국 할머니

1921년 일제강점기 한국서 출생 한국인 유모가 손수 만들어 입혀 80대에 기증…“기억보다 작네요”

영국 스코틀랜드 에든버러의 한 요양시설에 거주하는 104세 여성이 어린 시절 한국에서 입었던 색동 한복과 20여년 만에 재회했다.



스코틀랜드 국립박물관은 지난달 21일(현지시간) 페이스북과 인스타그램에 재회 소식을 알렸다. 이 박물관은 ‘이 전통적인 한국 옷은 100년도 전에 어린 소녀를 위해 만들어졌다’는 제목의 게시물에서 “어린 시절 메리 데이비드슨 스미스는 (한국인) 유모가 손수 만든 비단 한복을 선물받았고, 80대 때 이를 기증했다”며 “현재 에든버러의 머레이사이드 요양원에 거주 중인 메리가 상설 갤러리 ‘패턴즈 오브 라이프’에 전시된 한복을 직접 볼 수 있도록 직원들이 자리를 마련했다”고 전했다. 박물관은 스미스의 어린 시절 한복을 입은 모습과 최근 박물관 방문 모습, 색동저고리 사진도 함께 올렸다. 어린 시절 사진에서 스미스는 색동저고리와 치마, 조바위를 착용하고 있다.



스미스가 이 옷을 간절하게 다시 보고 싶어 한다는 소망을 알게 된 머레이사이드 직원들이 박물관 측과 협조해 특별 방문을 마련했다고 영국 인디펜던트가 지난달 25일 보도했다. 스미스는 어린 시절 입은 한복과 재회한 뒤 “다시 보게 돼 정말 좋다. 기억 속보다 훨씬 작더라”고 말했다고 이 매체가 전했다. 스미스는 “마치 유명인이 된 기분”이라고도 했다.



머레이사이드 요양원 관리자 수전 웰시는 “이번 방문은 매우 감정적이고 향수를 불러일으키는 시간이었다. 어린 시절의 소중한 기억과 다시 연결되고, 역사의 한 조각이 생생히 되살아나는 순간이었다. 기쁨으로 환해진 메리의 얼굴을 보는 것은 정말 가슴 따뜻한 일”이라고 말했다.



스미스를 안내한 박물관 아시아 컬렉션 담당 수석 큐레이터 프리데리케 포이크트는 “모자와 가방, 색동저고리와 치마로 구성된 이 의상은 전통 한국 복식인 한복의 매력적인 사례”라고 말했다.



스미스는 일제강점기인 1921년 한국에서 태어났다. 잉글랜드, 캐나다, 미국 등 여러 국가를 다니며 살았다. 제2차 세계대전도 직접 겪었다. 영국 BBC는 지난해 1월21일 전쟁에 관한 스미스 인터뷰를 내보냈다. 스미스는 독일군 공습으로 폐허가 된 런던과 브리스틀의 참상을 목격했다. 이웃집이 폭격을 당해 6명이 사망할 때 가까스로 죽음을 피했다. 이후 스미스는 영국 해군 여성지원 부대에 들어갔다. 대서양으로 출항하는 선박들의 이동 상황을 기록·추적하는 일을 맡았다.



복무 기간 중 미국 워싱턴에 파견돼 그곳에서 영국 육군 장교였던 남편 찰스 와이너드 데이비드슨 스미스를 만났다. 이후 부부는 아들 닐과 마크를 키우기 위해 에든버러로 이주해 살았다.



스미스는 104세 생일을 맞은 지난해 8월 영국 요양원 포털 케어홈과 인터뷰했다. 장수 비결을 두고 “해군 시절 바닷바람을 좋아하게 됐다. 오래도록 행복하게 산 비결이라면, 충분한 바닷바람과 매일 웃는 것”이라고 말했다.

