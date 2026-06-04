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‘심야 여성 라디오 DJ’의 전설 임국희씨 별세

입력 2026.06.04 20:18

수정 2026.06.04 20:19

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‘여성살롱 임국희예요’ 등 인기

‘심야 여성 라디오 DJ’의 전설 임국희씨 별세

1960~1970년대 유명 라디오 DJ였던 MBC 아나운서 출신 임국희씨가 지난 3일 별세했다. 향년 88세.

고인은 1938년생으로 경기여고와 성균관대 사학과를 졸업한 뒤 1961년 KBS에 입사했다. 1964년 MBC로 자리를 옮겨 <한밤의 음악편지> <여성살롱 임국희예요> 등 라디오 프로그램을 진행하며 MBC를 대표하는 DJ로 떠올랐다. <한밤의 음악편지>는 심야 팝송 프로그램으로, ‘밤에는 시끄러운 음악을 틀면 안 된다’는 금기를 깨며 젊은이들 사이에 인기를 끌었다.

1972년까지 MBC 소속으로 일한 뒤 프리랜서가 됐다. 1975년 4월 시작한 <여성살롱 임국희예요>는 여성 청취자들의 사연을 소개하는 프로그램이었다. 초반 30여통에 그쳤던 사연은 하루 3500여통까지 늘어나며 폭발적인 인기를 끌었다. 1988년 고인이 하차한 뒤에는 <여성시대>로 이름을 바꿨고 이종환, 손숙, 양희은이 뒤를 이어 장수 프로그램의 명맥을 잇고 있다. 레이디경향은 1983년 고인을 ‘MBC 간판 퍼스낼리티(방송인)’로 소개했다.

MBC는 2011년 라디오 창사 50주년 특집 프로그램 <MBC와 나>에 출연한 고인을 ‘심야 여성 DJ의 시초’로 소개하기도 했다. 고인은 2003~2006년 방송문화진흥회 이사를 맡았고, 2015~2019년 한국아나운서클럽 제8대 회장을 지냈다. 2014년에는 MBC가 라디오에서 20년 이상 공헌한 진행자에게 수여하는 ‘골든 마우스’를 받았다. 2016년 별세한 성대경 전 친일반민족행위 진상규명위원회 위원장이 그의 배우자였다. 유족으로는 아들 성지동씨와 딸 성은애씨 등이 있다. 빈소는 삼성서울병원에 차려졌다. 발인은 6일 오전 6시30분.

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