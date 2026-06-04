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조선 숙련공 노하우 학습…NC AI, 용접 로봇 ‘두뇌’ 만든다

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본문 요약

엔씨의 인공지능 전문 자회사인 NC AI가 선박 용접작업을 하는 로봇의 AI 두뇌 개발에 나선다.

NC AI는 한화오션의 '비전 인식 기반 용접 전용 모델 및 협동로봇 기반 자율 용접 모델 개발' 과제를 최종 수주했다고 4일 밝혔다.

해당 과제는 숙련공 노하우에 의존하던 선박 건조 핵심 공정인 용접작업에 고도화된 AI 비전 인식과 정밀 로봇제어 기술을 융합하는 프로젝트다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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조선 숙련공 노하우 학습…NC AI, 용접 로봇 ‘두뇌’ 만든다

입력 2026.06.04 20:23

수정 2026.06.04 20:24

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  • 김세훈 기자

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한화오션 ‘자율 용접 AI’ 개발 수주

엔씨의 인공지능(AI) 전문 자회사인 NC AI가 선박 용접작업을 하는 로봇의 AI 두뇌 개발에 나선다.

NC AI는 한화오션의 ‘비전 인식 기반 용접 전용 모델 및 협동로봇 기반 자율 용접 모델 개발’ 과제를 최종 수주했다고 4일 밝혔다. 해당 과제는 숙련공 노하우에 의존하던 선박 건조 핵심 공정인 용접작업에 고도화된 AI 비전 인식과 정밀 로봇제어 기술을 융합하는 프로젝트다.

조선소 용접공정은 선박 제조 원가와 품질을 결정짓는 핵심 작업으로 꼽힌다. 그러나 강한 불꽃과 용접 분진, 거친 현장 환경에 따른 카메라 렌즈 오염 등으로 ‘비전 인식 AI’가 제대로 작동하기 어렵다.

NC AI는 이를 극복하기 위해 한화오션의 실제 작업 현장 데이터와 엔지니어들의 피드백을 실시간으로 반영한 현장 밀착형 연구를 진행하고 있다. 향후 노이즈와 오염 속에서도 용접 결함을 잡아낼 수 있는 조선 분야 특화 비전 인식 기술을 개발할 계획이다.

NC AI는 또 이번 용접 자율화의 핵심 동력으로 자사의 멀티모달 기술력을 내세웠다. 차세대 산업 특화 비전 언어모델 ‘배키 비전’을 올해 발표하고, 이번 과제에 핵심 엔진으로 적용할 계획이다.

해당 모델은 시각적 환경 정보와 텍스트 지시를 통합 이해하는 모델이다. 작업자가 별도의 코딩 없이도 말이나 텍스트를 통해 지시를 내리면 배키 비전이 장착된 로봇이 실시간으로 환경을 분석하고, 스스로 행동을 제어하는 식이다.

이연수 NC AI 대표는 “현장의 분진과 오염을 극복하는 강인한 비전 인식 기술과 자율제어 모델을 성공적으로 개발해, 실제 조선 공정에 투입할 수 있는 세계 최고 수준의 피지컬 AI 모델을 만들겠다”고 말했다.

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