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‘선배’ 된 아버지 손잡고…제주 사상 첫 ‘부녀 도의원’

입력 2026.06.04 21:02

수정 2026.06.04 21:03

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오은초 제주도의원 당선인

오은초 제주도의원 당선인(오른쪽)이 4일 당선 확정 뒤 아버지 오충진 전 제주도의회 의장(왼쪽에서 세번째), 어머니(두번째), 남편과 함께 환호하고 있다. 오 당선인 제공

오은초 제주도의원 당선인(오른쪽)이 4일 당선 확정 뒤 아버지 오충진 전 제주도의회 의장(왼쪽에서 세번째), 어머니(두번째), 남편과 함께 환호하고 있다. 오 당선인 제공

제주에서 사상 처음으로 부녀 도의원이 탄생했다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면, 제주특별자치도의회 의원 선거에서 서귀포시 정방동·중앙동·천지동·서홍동 선거구에 출마한 오은초 더불어민주당 후보(40)가 40.81% 득표율로 당선했다. 경쟁자인 강하영 국민의힘 후보와 강상수 무소속 후보 득표율은 각각 34.34%, 24.84%에 그쳤다. 오 당선인은 서귀포시의원과 제8·9대 제주도의원, 제주도의회 의장을 지낸 오충진 전 의장(서귀포시 서홍·대륜동)의 차녀다. 제주에서는 처음으로 아버지와 딸이 모두 도의원 배지를 다는 ‘부녀 도의원’이 탄생했다.

민주당은 이 선거구를 여성의무공천 지역으로 지정하고 오 당선인을 전략 공천했다. 여기에 현역인 강상수 의원이 국민의힘을 탈당해 무소속으로 출마하고, 국민의힘 비례대표였던 강하영 의원이 지역구 승부에 나서면서 치열한 3파전으로 치러졌다.

오 당선인은 제주대학교 통번역대학원 한중과를 수료한 뒤 중국계 기업인 녹지그룹 한국지사에서 근무한 이력이 있다. 이후 서귀포혁신도시에서 커피 전문점을 운영했다.

그는 선거 과정에서 원도심 활성화, 서홍동 행정복합센터 건립, 통학환경 개선 등을 핵심 공약으로 내세워 표심을 공략했다.

오 당선인은 “아버지께서 언제나 겸손하게 일하라고 응원해주셨다”면서 “골목상권의 현실을 누구보다 잘 알고 있는 만큼 실제 현장에서 체득한 경험을 바탕으로 소상공인과 지역경제를 활성화할 수 있는 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.

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