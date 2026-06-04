광역은 민주당, 기초는 분산…유권자 선택은 ‘안정 속 견제’

지난 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거 결과, 전국 기초단체장(구·시·군의 장) 227곳 중 절반이 넘는 119곳을 더불어민주당이 차지했다.
국민의힘은 95곳을 가져갔다. 4년 전과는 정반대 결과다.
앞서 2022년 지방선거에서는 전국 226곳 중 국민의힘이 145곳을 챙기고 민주당은 63곳을 가져갔다.
이번 선거를 앞두고 민주당의 압도적 승리가 예상됐다. 그러나 유권자들은 실제 투표에서 ‘안정 속 견제’를 택했다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.06.04 21:06
수정 2026.06.04 22:24펼치기/접기
기사를 재생 중이에요
지난 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거 결과, 전국 기초단체장(구·시·군의 장) 227곳 중 절반이 넘는 119곳을 더불어민주당이 차지했다.
국민의힘은 95곳을 가져갔다. 4년 전과는 정반대 결과다.
앞서 2022년 지방선거에서는 전국 226곳 중 국민의힘이 145곳을 챙기고 민주당은 63곳을 가져갔다.
이번 선거를 앞두고 민주당의 압도적 승리가 예상됐다. 그러나 유권자들은 실제 투표에서 ‘안정 속 견제’를 택했다.
장지연의 역사 상상력선조의 임진왜란 트라우마에 풍수가 결합…동묘의 탄생은 ‘힙’하지 않다
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)