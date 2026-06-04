광역은 민주당, 기초는 분산…유권자 선택은 ‘안정 속 견제’

지난 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거 결과, 전국 기초단체장(구·시·군의 장) 227곳 중 절반이 넘는 119곳을 더불어민주당이 차지했다.



국민의힘은 95곳을 가져갔다. 4년 전과는 정반대 결과다.



앞서 2022년 지방선거에서는 전국 226곳 중 국민의힘이 145곳을 챙기고 민주당은 63곳을 가져갔다.



이번 선거를 앞두고 민주당의 압도적 승리가 예상됐다. 그러나 유권자들은 실제 투표에서 ‘안정 속 견제’를 택했다.