창간 80주년 경향신문

대구시장 ‘졌잘싸’ 김부겸, ‘보수의 심장’서 이례적 접전…지역 구도에 균열 냈다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

6·3 지방선거 대구시장 선거에서 더불어민주당 후보로 나선 김부겸 전 국무총리가 낙선했다.

그러나 영남 지역에서 갖는 김 전 총리의 상징성 때문에 차출론이 끊이지 않았고, 이번 지방선거를 통해 대구에서만 5번째 선거에 나섰다.

선거 과정에서 김 전 총리는 이재명 정부와의 공조를 앞세우며 집권여당 후보로서의 강점을 적극 부각했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대구시장 ‘졌잘싸’ 김부겸, ‘보수의 심장’서 이례적 접전…지역 구도에 균열 냈다

입력 2026.06.04 21:12

수정 2026.06.04 21:14

펼치기/접기
  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“저의 패배…변화 열망한 시민의 패배 아니다” 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 4일 대구 달서구 선거 캠프에서 지지자들과 악수를 하고 있다. 권도현 기자

“저의 패배…변화 열망한 시민의 패배 아니다” 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 4일 대구 달서구 선거 캠프에서 지지자들과 악수를 하고 있다. 권도현 기자

6·3 지방선거 대구시장 선거에서 더불어민주당 후보로 나선 김부겸 전 국무총리가 낙선했다. 대구 경제를 살릴 여당 후보임을 내세웠으나 보수 결집의 벽을 넘지 못했다. 민주당 최초 대구시장이라는 새 역사를 쓰는 데는 실패했지만 보수의 심장으로 불리는 대구에서 이례적인 접전을 벌이면서 지역주의 구도에 균열을 냈다는 평가가 나온다.

김 전 총리는 개표 결과 45.05%를 득표하며 53.92%를 얻은 추경호 국민의힘 후보에게 패했다. 그는 4일 낙선 확정 직후 대구 달서구 선거사무소에서 “제가 부족했다. 기대에 부응하지 못했다”며 “시민들이 주신 선거 결과에 겸허히 승복한다”고 말했다.

김 전 총리는 “제 개인의 패배이지 변화를 열망하는 대구 시민의 패배가 아니다”라고 했다. 그는 “좌절하지 말라. 절망하지 말라. 이만큼 오기까지 너무 잘했다고 서로 어깨 두드려주자”며 “대구에 경쟁이 벌어지고 여야가 서로 시민께 잘 보이려고 하는 서비스로의 정치 가능성을 봤다”고 말했다.

1958년 경북 상주에서 태어난 김 전 총리는 경북고와 서울대 정치학과를 졸업했다. 1991년 민주당 부대변인으로 정계에 입문해 1997년 민주당과 신한국당 합당을 계기로 한나라당에 합류했다. 노무현 전 대통령 당선 이후에는 김영춘 전 의원 등과 함께 한나라당을 탈당하고 열린우리당 창당에 참여해 이른바 ‘독수리 5형제’로 불렸다. 경기 군포에서 내리 3선(16·17·18대 국회)을 지냈다. 당론에 얽매이지 않는 소신 투표로 ‘김부결’이라는 별명이 붙었을 만큼 민주당 내 대표적인 중도 성향 정치인으로 평가받았다.

김 전 총리는 이후 “지역주의의 벽을 넘겠다”며 고향인 대구 수성갑으로 지역구를 옮겼다. 2012년 총선과 2014년 대구시장 선거 낙선을 딛고 세 번째 도전이었던 2016년 총선에서 김문수 새누리당 후보를 꺾고 당선되는 이변을 연출했다. 문재인 정부 마지막 국무총리를 지냈고, 퇴임 후정계 은퇴를 선언했다. 그러나 영남 지역에서 갖는 김 전 총리의 상징성 때문에 차출론이 끊이지 않았고, 이번 지방선거를 통해 대구에서만 5번째 선거에 나섰다.

선거 과정에서 김 전 총리는 이재명 정부와의 공조를 앞세우며 집권여당 후보로서의 강점을 적극 부각했다. 침체한 대구 제조업의 인공지능(AI) 전환을 통해 33년째 전국 최하위인 지역내총생산(GRDP)을 2배 이상 끌어올리겠다고 공약했다. “대구가 국민의힘을 버려야 제대로 된 보수정당이 만들어진다”며 야당 심판론을 내세웠다.

김 전 총리는 선거 기간 여론조사에서 추 후보와 오차범위 내 초접전을 벌였으나, 실제 개표 결과 예상보다 큰 표차로 뒤졌다. 당내에서는 민주당의 공소취소 특검법 추진이 이재명 정부 견제론에 불을 붙였고, 박근혜 전 대통령 등판으로 보수 결집이 가속화됐다는 분석이 나온다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글