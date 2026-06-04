헤즈볼라, 이·레바논 휴전 협정에 “파렴치한 짓” 비난

친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라의 지도자 나임 카셈이 이스라엘과 레바논 정부의 휴전 협상에 관해 “파렴치한 짓”이라고 비난했다.

카셈은 4일(현지시간) 헤즈볼라 방송인 알마나르 TV를 통해 공개된 서면 성명에서 휴전안에 관해 이같이 밝히며 “항복이자 패배이며 적의 목표를 달성하게 하는 것”이라고 말했다.

그는 휴전안에 관해 “레바논 국민의 일부를 말살하기 위한 로드맵”이라고도 비난했다. 그러면서 “우리의 마을이 폭격당하고 국민이 살해당하는 한 이스라엘 북부는 안전할 수 없을 것”이라고 경고했다.

또한 그는 헤즈볼라가 이스라엘군의 레바논 남부 지역 철수를 원한다는 핵심 요구 사항을 강조했다.

앞서 이란 이슬람혁명수비대 정예조직 쿠드스군의 에스마일 가니 사령관은 이날 성명에서 “레바논 저항전선(헤즈볼라)의 최소 요구 조건은 찬탈자 정권(이스라엘)이 ‘40일 전쟁’이 시작되기 전 지점으로 후퇴하는 것”이라고 말했다. 40일 전쟁은 지난 2월28일부터 지난 4월8일까지 미국·이스라엘과 이란이 벌인 전쟁을 뜻한다.

레바논과 이스라엘은 전날 미국 중재 아래 추가 휴전에 합의했다. 양국은 ‘보안 구역’ 설치에도 합의했다. 레바논군은 이 구역에 헤즈볼라의 진입을 금지하고 독점적으로 통제하겠다고 약속했다. 보안 구역의 구체적인 설치 시한이나 남부 레바논 지역을 점령한 이스라엘군의 철수 여부 등은 명시되지 않았다.

이날 휴전이 발표됐음에도 불구하고 레바논에서 무력 충돌은 계속됐다. 이날 오후 레바논 베카 계곡에서는 이스라엘의 공습으로 3명이 숨졌다. 이날 오전 레바논 남부 나바티예에서도 이스라엘의 무인기(드론) 공격으로 최소 1명의 사상자가 발생했다.