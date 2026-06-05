지선 승리에 여권 법원행정처 폐지 동력 얻을까…조희대 ‘수성전’도 관심

여권이 6·3 지방선거 이후 사법개혁 의제 중 하나인 대법원 법원행정처 폐지를 재추진할지 관심이 쏠린다. 법원행정처 폐지는 ‘사법개혁 3법’(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원)과 함께 여권이 추진해 온 주요 사법개혁 의제다. 사법개혁 3법은 올 3월 시행됐으나, 법원행정처 폐지를 담은 법원조직법 개정안은 국회 법제사법위원회 법안심사소위에 아직 계류 중이다.

전현희 민주당 의원이 지난해 12월3일 대표발의한 개정안은 법원행정처를 폐지하고, 대체 기구로 법원 외부 인사가 참여하는 ‘사법행정위원회’를 설치하는 내용이 골자다. 현재는 대법원장 아래 법관 주도로 운영되는 법원행정처가 사법부 예산·인사·행정을 총괄한다. 이를 없애 대법원장 권력을 분산시키겠다는 취지다.

개정안에 따르면 사법행정위원회 위원은 대법원장, 헌법재판소장, 전국법관대표회의, 법무부 장관, 대한변협회장, 법원공무원 노조, 법조단체 등이 추천하고 대법원장이 임명한다. 총 위원은 13명이고, 법관 위원은 4명뿐이다.

법원 내부에선 ‘사법부 독립을 침해한다’는 우려와 ‘추진을 막을 수 있겠느냐’는 회의적 시각이 공존한다. 다만 이번 지선에서 민주당이 압승을 거둔 것은 아니므로, 법원행정처 폐지를 무리하게 추진하기는 어려울 것이라는 전망도 있다.

한 지법 부장판사는 “외부 인사들이 사법부 인사와 예산에 개입할 수 있는 것은 사법부 독립과 직결되는 문제”라며 “지선에서 민주당에 대한 견제 여론이 어느정도 작동한 것 같아서 법원행정처 폐지 같은 강경책을 빠르게 추진할 수 있을 것 같지는 않다”고 말했다. 또 다른 지법 부장판사는 “공소취소 논란이 지선 결과에 어느정도 영향을 준 것 같다”며 “사법개혁에 대해서도 숙고할 시간이 주어지지 않겠느냐”고 내다봤다.

사법부 내부에선 논의 대상인 법원행정처는 물러나 있어야 한다는 목소리도 있다. 김예영 전 전국법관대표회의 의장(서울남부지법 부장판사)은 지난 4월 법원 내부망을 통해 “올해 열릴 전국법관대표회의에서 사법행정구조 개선안을 논의해달라”며 “개인이나 기관의 능력과 선의를 떠나, 사법행정 구조 개선 문제를 그 대상이 되는 법원행정처가 주도적으로 다룰 수는 없다”고 밝혔다.

법원행정처 폐지 법안이 본격 추진될 경우 조 대법원장의 사법부 내 입지는 더 좁아질 전망이다. 조 대법원장은 사법개혁 3법 입법과정 및 청와대와의 대법관 제청 갈등 국면에서 극도로 절제된 입장만을 내왔다. 앞서 박영재 대법관이 법원행정처장직을 내려놓자 처장직을 비워 두고 노태악 전 대법관 퇴임으로 생긴 대법원 재판부 공석을 채우는 선택을 한 것이 대표적이다. 법조계에서는 조 대법원장이 ‘버티기’를 하는 것으로 분석한다.

버티기는 보통 시간에 여유가 있을 때 쓰는 전략이다. 조 대법원장의 임기는 내년 6월까지로, 시간이 많지 않다. 법원 내부에서 “버티기가 능사는 아니다”는 볼멘소리가 나오는 배경이다. 수도권 소재 한 고법판사는 “사법개혁 국면에서 법원행정처도 노력했겠지만 별다른 해결책을 찾지 못했다”며 “이런 상황에서 정치권과 긴장관계가 길어질수록 사법부가 고립될 수 있다”고 말했다.