선거 끝나기만 기다렸나···식품업계 하반기 가격 줄인상 예고

6·3 지방선거가 끝나자마자 외식 프랜차이즈를 중심으로 식음료 가격 인상 발표가 이어지고 있다. 대형 식품업체들은 아직 정부 눈치를 보고 있지만, 미국·이스라엘과 이란간 전쟁과 고환율로 인한 원재료, 포장재, 물류 등 비용 상승 상태가 지속될 경우 하반기엔 식품업계 전반의 가격 인상 흐름이 본격화할 것이란 전망이 나온다.

4일 식품업계에 따르면 저가 커피 브랜드 메가MGC커피는 오는 19일 ‘할메가커피’ 3종 가격을 200원씩 인상한다. 더본코리아도 오는 9일 역전우동, 한신포차, 롤링파스타, 빽보이피자, 새마을식당 등 11개 외식 브랜드의 일부 메뉴 가격을 최대 20%, 평균 11% 인상한다.

최근에 이미 가격을 인상한 외식업체도 많다. 저가 커피 브랜드 더벤티는 지난달 29일 일부 제품 가격을 100~500원씩 올렸고, 커피빈과 이디야커피 등도 최근 스틱커피와 커피믹스 제품 가격을 인상했다. 커피업계는 원두, 우유, 설탕 등 주요 원재료 가격이 일제히 상승하면서 원가 부담이 커져 가격 인상이 불가피하다고 설명했다. 롯데리아와 써브웨이도 지난달 주력 메뉴의 가격을 평균 3% 가까이 올렸다. 굽네치킨은 지난 1일부터 닭다리살 순살 메뉴의 조리 전 중량을 기존 800g에서 700g으로 줄였다.

식품업계 대기업들은 원가 상승에 따른 가격 인상 압박을 아직 버티고 있다. CJ제일제당, 동원F&B, 대상, 롯데웰푸드, 롯데칠성, 농심, 오뚜기 등은 올해 1분기에 견조한 성장세를 나타냈다.

하지만 증권가에선 이 기업들의 2분기 실적이 악화할 것으로 예상한다. 밀가루, 설탕, 유지류(팜유·해바라기유 등) 등 원재료뿐 아니라 식품 포장재의 원료인 나프타와 알루미늄 가격, 물류비까지 일제히 상승한 이란전쟁 후유증이 2분기 실적에 본격 반영될 것으로 판단해서다. 달러당 1500원을 넘긴 고환율 고착화도 식품업계 어려움을 가중시키는 요인이다. 해외 매출 비중이 70~80%에 달하는 삼양식품과 오리온 정도만 고환율이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

업계 일각에선 대형 선거가 끝난 만큼 정부가 가격 인하·동결 압박을 줄일 수 있다는 기대감을 드러낸다. 하지만 지난달 소비자물가 상승률이 2년2개월 만에 최고치인 3.1%를 기록하면서 정부의 물가 안정 압박이 계속될 것으로 보여 여전히 고심이 크다. 한 식품업계 관계자는 “가격 인상 요인이 여럿이라 언제까지 버틸 수 있을지 모르겠지만 지금 당장 인상을 검토하고 있지는 않다”며 “먼저 나섰다가는 대표로 두들겨 맞을 수 있다는 우려가 있어 조심스럽게 분위기를 살펴보고 있다”고 말했다.