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본문 요약

국회는 5일 본회의를 열고 22대 국회 후반기 의장단을 선출한다.

6선의 조정식 더불어민주당 의원이 국회의장 후보로 나선다.

부의장 후보는 남인순 민주당 의원과 박덕흠 국민의힘 의원이다.

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오늘 본회의서 국회의장단 선출…의장 후보에 조정식

입력 2026.06.05 07:14

제22대 국회 후반기 국회의장 후보로 선출된 조정식 의원이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 더불어민주당 국회의장단 후보 선출 의원총회에서 수락연설을 하고 있다. 2026.05.13 사진공동취재단

제22대 국회 후반기 국회의장 후보로 선출된 조정식 의원이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 더불어민주당 국회의장단 후보 선출 의원총회에서 수락연설을 하고 있다. 2026.05.13 사진공동취재단

국회는 5일 본회의를 열고 22대 국회 후반기 의장단을 선출한다.

6선의 조정식 더불어민주당 의원이 국회의장 후보로 나선다. 부의장 후보는 남인순 민주당 의원(4선)과 박덕흠 국민의힘 의원(4선)이다.

의장과 부의장은 국회에서 무기명 투표로 선거하고 재적의원 과반수 득표로 당선된다. 임기는 2년이다. 관례적으로는 원내 1당이 국회의장을, 원내 1·2당이 부의장을 1명씩 각각 추천한다.

조 의원은 당내 최다선 의원이자 이재명 대통령 정무특별보좌관 출신의 정책통이다. 이 대통령의 당 대표 시절인 2022년 민주당 사무총장을, 같은 해 대선 경선에서 이재명 후보의 공동총괄본부장을 맡았다.

남 의원은 여성운동가 출신 중진 의원이다. 한국여성단체연합에서 활동하며 호주제 폐지와 성폭력특별법 등 제도 개선에 앞장섰다. 부모 성 같이 쓰기의 일환으로 남윤인순이라는 이름으로 활동하기도 했다. 20·21·22대 총선에서 민주당세가 약한 서울 송파병에서 당선돼 입지를 다졌다.

박 의원은 건설사 대표이사 출신의 정치인이다. 충북 보은·옥천·영동·괴산에서 내리 4선을 했다. 같은 당 소속 국회 부의장을 지낸 정진석 전 대통령 비서실장과는 사돈 사이다. 6·3 지방선거에서 사퇴한 이정현 전 공천관리위원장의 뒤를 이어 중앙당 공천관리위원장을 맡았다.

여야는 의장단 구성 후 상임위원장 배분 협상에 들어갈 예정이다.

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