뉴욕 증시 혼조마감···다우 1.7%↑·나스닥 0.1%↓

4일(현지시간) 뉴욕증시가 혼조세로 마감했다. 반도체 칩 제조사 브로드컴의 실적이 기대치를 밑돌면서 이날 증시에서 반도체 업종이 약세를 보였다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 874.86포인트(1.73%) 오른 51,561.93에 거래를 마감했다. 사상 최고치 기록을 경신한 것이다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 30.63포인트(0.41%) 오른 7584.31에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 23.02포인트(-0.09%) 떨어진 26830.96에 마감했다.

미국 반도체 기업 브로드컴의 실적이 기대치를 밑돈 것이 기술주 하락의 트리거가 됐다.

브로드컴은 2분기 실적 전망이 일부 투자자 기대치에 못 미쳤고, 연간 AI 반도체 매출 실적 전망도 상향하지 않아 이날 12.59% 급락했다. 메모리칩 제조사들도 하락세를 보였다. 마이크론 테크놀로지는 7.74% 급락했다. 샌디스크(-3.92%), 웨스턴디지털(-3.13%)도 하락했다.

헬스케어와 금융업이 다우존스 상승을 이끌었다. 유나이티드헬스는 이날 5.16% 올랐고, 일라이릴리(4.31%), 머크(4.85%) 등도 큰 폭으로 상승했다.

JP모건체이스(3.34%), 뱅크오브아메리카(3.38%), 골드만삭스(4.96%) 등 은행주도 일제히 강세를 보였다. 블랙스톤(7.50%), 아레스 매니지먼트(6.01%), KKR(5.45%) 등 사모대출 운용사들 주가도 급등했다.

국제 유가는 이스라엘과 레바논 간 휴전 소식에 하락했다. 브렌트유 선물은 전장보다 2.8% 하락한 배럴당 95.03달러, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장보다 3.1% 하락한 배럴당 93.04달러에 마감했다.