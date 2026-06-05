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본문 요약

미국이 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령 부부를 제재 대상에 올렸다.

디아스카넬 대통령은 카스트로 전 의장의 뒤를 이어 2018년부터 쿠바를 이끌고 있다.

이번 제재는 도널드 트럼프 미국 행정부가 추진해 온 대쿠바 압박 조치의 연장선으로 풀이된다.

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미국, 쿠바 대통령 부부도 ‘제재’

입력 2026.06.05 07:17

수정 2026.06.05 07:24

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  • 최경윤 기자

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미겔 디아스카넬 쿠바 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽). AFP연합뉴스

미겔 디아스카넬 쿠바 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽). AFP연합뉴스

미국이 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령 부부를 제재 대상에 올렸다.

AP·로이터통신에 따르면 미 재무부는 4일(현지시간) 디아스카넬 대통령과 영부인 리스 쿠에스타 페라사를 제재 대상으로 지정했다. 라울 카스트로 전 국가평의회 의장의 아들 알레한드로 카스트로 에스핀과 손자 라울 알레한드로 카스트로 칼리스 등 3명도 제재 명단에 포함됐다.

디아스카넬 대통령은 카스트로 전 의장의 뒤를 이어 2018년부터 쿠바를 이끌고 있다.

이번 제재는 도널드 트럼프 미국 행정부가 추진해 온 대쿠바 압박 조치의 연장선으로 풀이된다. 트럼프 행정부는 쿠바를 미국 안보에 대한 위협으로 규정하고 지난 1월부터 봉쇄 조치에 나섰다. 석유 수입이 제한되면서 쿠바는 심각한 전력난을 겪고 있다.

지난달 20일에는 쿠바 혁명의 상징인 카스트로 전 의장을 30년 전 미국 시민 살해 혐의로 기소했다. 이어 쿠바 경제를 장악한 핵심 국영기업 가에사의 사장 일가도 체포했다.

트럼프 대통령은 이날 제재 발표에 앞서 “쿠바가 잘 운영되는 나라가 되기를 바란다”고 말했다. 지난달 20일에는 쿠바를 “실패한 국가”라고 부르며 “우리는 그들을 돕기 위해 거기에 있는 것”이라고 주장했다. 그는 베네수엘라에 이어 쿠바가 미국의 군사 작전 대상이 될 수 있다고 시사하기도 했다.

미국은 지난 1월 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령 생포 작전에 나서기 전 마두로 전 대통령 부부를 제재 대상으로 지정한 바 있다.

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