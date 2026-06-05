젠슨 황 오늘 방한···최태원·정의선·구광모·이해진 등과 ‘고깃집 회동’

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 5일 한국을 찾아 국내 주요 기업 총수들과 서울에서 만찬 회동한다.

황 CEO는 이날 오후 1시쯤 전세기를 타고 김포공항 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국할 예정이다.

이날 저녁엔 서울에서 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 인공지능 반도체 및 피지컬 AI 산업을 대표하는 기업 총수들과 만찬 회동한다.