창간 80주년 경향신문

오전까지 전국 곳곳 빗방울··· 초여름 날씨 이어져

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

금요일인 5일은 전국 대부분 지역에서 구름이 많이 꼈다가 오전부터 차차 맑아지겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 서울 18도, 인천 16.4도, 춘천 17도, 강릉 20도, 대전 18도, 대구 19도, 전주 18도, 광주 19도, 부산 19도, 제주 19도다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 25도, 춘천 26도, 강릉 27도, 대전 26도, 대구 29도, 전주 25도, 광주 25도, 부산 28도, 제주 23도로 전망된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오전까지 전국 곳곳 빗방울··· 초여름 날씨 이어져

입력 2026.06.05 07:24

  • 김태훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5일 오전까지 전국에 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있다가 점차 날씨가 개겠다. 정지윤 선임기자

5일 오전까지 전국에 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있다가 점차 날씨가 개겠다. 정지윤 선임기자

금요일인 5일은 전국 대부분 지역에서 구름이 많이 꼈다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 중부지방과 전라권은 아침까지, 강원내륙·산지와 충북 북부는 오전까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 예상 강수량이 서울·인천·경기 5㎜ 미만, 강원내륙·산지 5㎜ 안팎, 강원 동해안 5㎜ 미만, 대전·세종·충남·충북 5㎜ 미만, 전북·광주·전남 북부 5㎜ 미만일 것이라고 예보했다.

기온은 평년(최저 13~17도, 최고 23~28도)과 비슷하지만 경상권을 중심으로 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 서울 18도, 인천 16.4도, 춘천 17도, 강릉 20도, 대전 18도, 대구 19도, 전주 18도, 광주 19도, 부산 19도, 제주 19도다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 25도, 춘천 26도, 강릉 27도, 대전 26도, 대구 29도, 전주 25도, 광주 25도, 부산 28도, 제주 23도로 전망된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글