오전까지 전국 곳곳 빗방울··· 초여름 날씨 이어져

금요일인 5일은 전국 대부분 지역에서 구름이 많이 꼈다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 중부지방과 전라권은 아침까지, 강원내륙·산지와 충북 북부는 오전까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 예상 강수량이 서울·인천·경기 5㎜ 미만, 강원내륙·산지 5㎜ 안팎, 강원 동해안 5㎜ 미만, 대전·세종·충남·충북 5㎜ 미만, 전북·광주·전남 북부 5㎜ 미만일 것이라고 예보했다.

기온은 평년(최저 13~17도, 최고 23~28도)과 비슷하지만 경상권을 중심으로 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 서울 18도, 인천 16.4도, 춘천 17도, 강릉 20도, 대전 18도, 대구 19도, 전주 18도, 광주 19도, 부산 19도, 제주 19도다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 25도, 춘천 26도, 강릉 27도, 대전 26도, 대구 29도, 전주 25도, 광주 25도, 부산 28도, 제주 23도로 전망된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.