트럼프 “문서로든 군사력으로든 미국이 이길 것”···종전협상 자신감

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전협상 논의를 두고 “미국은 어떤 방식으로든 승리하게 될 것”이라고 밝혔다.

AP통신에 따르면 트럼프 대통령은 4일(현지시간) 백악관 집무실에서 취재진과 만나 미·이란 전쟁과 관련해 “우리는 매우 잘하고 있다고 생각하지만 결국 어떤 방식으로 승리하게 될지는 지켜봐야 한다”고 말했다. 이어 “문서상으로 승리할 수도 있고 군사적으로 승리할 수도 있다”며 “어느 쪽이든 미국이 승리할 것”이라고 밝혔다.

미·이란이 종전협상 논의를 이어가는 가운데 미국의 자신감을 드러낸 발언으로 해석된다.

트럼프 대통령은 전날 미국의 중재로 추가 휴전에 합의한 이스라엘·레바논도 언급했다. 이스라엘과 무력 충돌해 온 레바논 친이란 무장정파 헤즈볼라가 휴전 합의를 비판한 데 대해 그는 “그들이 거부한 것은 아니다”라며 “헤즈볼라는 상황을 지켜보고 있는 것 같다”고 말했다. 이어 헤즈볼라가 앞서 미국에 먼저 연락해 휴전 의사를 밝혔다고 주장하며 “이스라엘과 레바논 간 휴전 협상에 진전이 이뤄지고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 미군 사망자가 발생하지 않는 한 이란과의 전면전을 재개하지 않겠다고 한 것으로 알려진 자신의 발언과 관련해 “미군의 죽음은 휴전을 끝낼 만한 타당한 이유”라며 “만약 그들이 미군을 죽인다면 나는 아주 신속하게 그렇게 할 것”이라고 말했다.

그는 이날 은신 중인 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이와의 만남 가능성도 언급했다. 트럼프 대통령은 그와 만나고 싶은 것은 아니라면서도 “만약 미국에서 만나게 된다면 예의를 갖춰 대할 것”이라고 했다. 트럼프 대통령은 전날 공개된 뉴욕포스트 팟캐스트에서 하메네이와 “만나고 싶고 아마 만나게 될 것”이라고 말하기도 했다.