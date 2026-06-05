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본문 요약

반도체 수출 훈풍 등의 영향으로 지난 4월 한국이 국제 교역 흑자액이 43조원을 넘어섰다.

올해 들어 4개월 누적 경상수지 흑자는 1026억7000만달러로 전년대비 4.3배 늘었다.

4월 경상수지 항목을 보면 상품수지 흑자가 338억8000만달러로 전월에 이어 역대 2위를 기록했다.

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4월 경상흑자 292억9000만달러···반도체 수출호조에 역대 2위

입력 2026.06.05 08:10

수정 2026.06.05 08:11

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  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경기 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스

경기 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스

반도체 수출 훈풍 등의 영향으로 지난 4월 한국이 국제 교역 흑자액이 43조원을 넘어섰다.

한국은행이 5일 발표한 국제수지 잠정 통계를 보면 4월 경상수지는 282억9000만달러(약 43조3700억원) 흑자를 기록했다. 월간 기준으로는 3월(379억3000만달러)에 이어 두번째로 흑자규모가 크다. 2000년대 들어 두 번째로 긴 36개월 연속 흑자 기조를 유지했다.

올해 들어 4개월 누적 경상수지 흑자는 1026억7000만달러로 전년대비 4.3배 늘었다.

4월 경상수지 항목을 보면 상품수지 흑자가 338억8000만달러로 전월에 이어 역대 2위를 기록했다.

수출은 905억9000만달러로 전년대비 54.5% 늘었다. 컴퓨터 주변기기(411.3%), 반도체(171.4%), 석유제품(39.4%) 등이 크게 늘었다.

수입도 567억 달러를 기록해 전년대비 16.1% 늘었다. 반도체 제조장비(55.5%)와 반도체(52.8%) 중심으로 수입이 늘었다.

서비스수지는 24억2000만달러 적자를 기록했다. 전년대비(-27억달러) 적자 규모가 줄었지만 전월(-13억1000만달러)보다는 늘었다.

금융계정 순자산(자산-부채)은 254억6천만달러 증가했다.

외국인의 국내 주식 투자는 지난 3월(-293억3000만달러) 역대 최대 감소 폭을 기록했고, 4월에는 12억4000만달러 줄어 감소 폭이 축소됐다.

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