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외국인 노동자 빰 때리고, 머리채 잡은 30대 사장 구속영장 기각

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본문 요약

외국인 노동자들을 상습 폭행한 혐의를 받은 30대 사장에 대해 법원이 구속영장을 기각했다.

A씨는 2023년 3월부터 지난 4월까지 방글라데시 국적의 외국인 노동자 4명을 7차례에 폭행한 혐의를 받고 있다.

지난 4월 24일 SNS에 공개된 폭행 영상에서 A씨는 "너 어제 뭐 했어. 전화 안 받고 뭐 했어"라며 소리를 지르며 20대 외국인 노동자의 뺨을 여러 차례 때리고 머리채를 잡아 공분을 샀다.

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외국인 노동자 빰 때리고, 머리채 잡은 30대 사장 구속영장 기각

입력 2026.06.05 08:35

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 4일 외국인 노동자를 상습 폭행한 인천 섬유 제조업체 대표 A씨가 영장실질심사를 받기 위해 인천지법으로 들어서고 있다. 연합뉴스 제공

지난 4일 외국인 노동자를 상습 폭행한 인천 섬유 제조업체 대표 A씨가 영장실질심사를 받기 위해 인천지법으로 들어서고 있다. 연합뉴스 제공

외국인 노동자들을 상습 폭행한 혐의를 받은 30대 사장에 대해 법원이 구속영장을 기각했다.

인천 서부경찰서는 근로기준법상 근로자 폭행과 재물손괴, 모욕, 강요미수 혐의로 구속영장이 청구된 인천 가좌동 섬유 제조업체 사장 A씨에 대한 구속영장이 기각됐다고 5일 밝혔다.

전경호 인천지방법원 영장전담 부장판사는 지난 4일 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 “주거가 일정하고, 도주하거나 증거를 인멸할 우려가 없다”고 구속영장 기각 사유를 밝혔다.

A씨는 2023년 3월부터 지난 4월까지 방글라데시 국적의 외국인 노동자 4명을 7차례에 폭행한 혐의를 받고 있다.

지난 4월 24일 SNS에 공개된 폭행 영상에서 A씨는 “너 어제 뭐 했어. 전화 안 받고 뭐 했어”라며 소리를 지르며 20대 외국인 노동자의 뺨을 여러 차례 때리고 머리채를 잡아 공분을 샀다.

A씨는 외국인 노동자들을 폭행하는 과정에서 공장 물품을 파손하거나 노동자들을 모욕한 것으로도 조사됐다.

중부지방고용노동청 인천북부지청은 해당 사업장에 대해 특별감독을 벌였고, A씨에게 일반 폭행 혐의보다 중한 근로자 폭행 혐의를 적용했다.

근로기준법상 근로자를 폭행한 사용자는 징역 5년 이하 또는 5000만원 이하의 벌금에 처한다. 형법상 폭행은 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형에 처한다.

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