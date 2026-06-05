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[속보]잠실7동 투표소 투표함 이송 중…경찰, 시위대 해산 완료

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본문 요약

경찰과 선거 당국이 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에 있던 투표함 2개를 이송하고 있다.

경찰은 이날 오전 8시50분쯤 투표소 앞을 둘러싸고 있던 시위대 해산 작업을 마무리하고 투표소 안에 있던 투표함 2개를 개표장으로 이송했다.

해당 투표함 2개에는 해당 지역 유권자 약 2000명의 투표지가 담겨있다.

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[속보]잠실7동 투표소 투표함 이송 중…경찰, 시위대 해산 완료

입력 2026.06.05 09:02

수정 2026.06.05 10:06

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경찰이 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 시위대를 해산한 뒤 투표함을 개표소로 이송하고 있다. 연합뉴스

경찰이 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 시위대를 해산한 뒤 투표함을 개표소로 이송하고 있다. 연합뉴스

경찰과 선거 당국이 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에 있던 투표함 2개를 이송하고 있다. 6·3 지방선거 본투표가 진행되고 이틀 만이다.

경찰은 이날 오전 8시50분쯤 투표소 앞을 둘러싸고 있던 시위대 해산 작업을 마무리하고 투표소 안에 있던 투표함 2개를 확보해 개표장으로 이송했다.

해당 투표함 2개에는 지역 유권자 약 2000명의 투표지가 담겨있다. 개표가 마무리되면 오세훈 서울시장 등 서울 관내 여러 선거 후보자들의 당선이 법적으로 확정된다.

앞서 경찰은 이날 오전 8시쯤 18개 기동대 경력 1000여명을 투입해 해산 작업에 들어갔다. 시위대는 투표소 입구 앞에 모여 경찰의 해산 작업에 맞서며 반발했다. 경찰은 인간띠를 이루고 있는 시위 참가자들을 한명씩 끌어냈다. 경찰은 해산 절차 돌입에 앞서 시위대에 해산 명령을 내렸다.

시위대는 본투표일인 지난 3일 투표용지 부족으로 투표가 중단됐다가 재개된 해당 투표소에 몰려들어 부정선거 등을 주장해왔다. 이 투표소의 투표 시간이 연장돼 당일 오후 10시 투표가 끝났지만, 투표소를 둘러싼 인파가 시위를 벌이며 이틀간 투표함 이송을 막아왔다.

경찰은 투표소 현장 채증 영상 등을 토대로 범죄 혐의점이 있는 시위 참가자들을 추려내 조사할 예정이다.

경찰이 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표함 이송을 위해 시위대를 해산 조치하고 있다. 연합뉴스

경찰이 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표함 이송을 위해 시위대를 해산 조치하고 있다. 연합뉴스

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