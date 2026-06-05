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본문 요약

도널드 트럼프 2기 미국 행정부의 첫 주한 미국대사로 지명된 미셸 박 스틸 후보자의 인준안이 미국 상원 외교위원회를 통과했다.

트럼프 대통령은 지난 4월13일 스틸 후보자를 주한 미국대사 후보자로 지명했다.

스틸 후보자는 지난달 20일 열린 상원 인준 청문회에서 "한·미·일 간 강력한 동맹이 필요하다"고 밝혔다.

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미셸 박 스틸 주한미국대사 후보자 인준안, 상원 외교위 통과

입력 2026.06.05 09:09

수정 2026.06.05 09:13

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  • 최경윤 기자

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미셸 박 스틸 주한 미국대사 후보자. 연합뉴스

미셸 박 스틸 주한 미국대사 후보자. 연합뉴스

도널드 트럼프 2기 미국 행정부의 첫 주한 미국대사로 지명된 미셸 박 스틸 후보자(한국명 박은주)의 인준안이 미국 상원 외교위원회를 통과했다.

미 상원 외교위는 4일(현지시간) 스틸 후보자 인준안을 표결에 부쳐 찬성 14표, 반대 8표로 가결했다. 스틸 후보자는 상원 본회의 표결을 통과할 경우 정식 임명된다.

트럼프 대통령은 지난 4월13일 스틸 후보자를 주한 미국대사 후보자로 지명했다. 스틸 후보자는 지난달 20일 열린 상원 인준 청문회에서 “한·미·일 간 강력한 동맹이 필요하다”고 밝혔다. 통상 ‘협력’이나 ‘공조’로 표현되는 한·미·일 관계를 그보다 높은 ‘동맹’ 수준으로 규정한 발언이다. 그는 또 쿠팡 등 한국에서 활동하는 미국 기업들이 차별받아서는 안 된다고 강조했다.

스틸 후보자가 임명될 경우 그는 성 김 전 주한 미국대사에 이어 두 번째 한국계 주한 미국대사가 된다. 주한 미국대사직은 조 바이든 행정부 시절 임명된 필립 골드버그 전 대사가 지난해 1월 이임한 이후 공석 상태다.

1955년 6월 서울에서 태어난 스틸 후보자는 일본에서 성장한 뒤 1970년대 중반 가족과 함께 미국으로 이주했다. 변호사인 남편 숀 스틸과 결혼해 두 딸을 두고 있다. 트럼프 대통령의 측근으로 분류되는 그는 2021년부터 4년간 공화당 소속 연방 하원의원을 지냈다.

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