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본문 요약

이재명 대통령은 환경의 날인 5일 "지속 가능한 대한민국을 위해 일상 속 기후행동에 함께해 주시길 부탁드린다"며 "정부 역시 최선을 다해 국민 여러분께서 체감하실 수 있는 실질적 변화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 "오늘 6월 5일 환경의 날을 맞아 '대한민국 기후행동 출범식'이 열린다. 종교계와 산업계, 시민사회와 정부가 한자리에 모여 기후위기 대응을 위한 실천을 다짐하는 뜻깊은 자리"라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "일회용품 사용 줄이기, 안 쓰는 전등 끄기, 가까운 거리는 걸어 다니거나 대중교통 이용하기, 장바구니 사용하기와 같은 사소해 보이는 실천도 함께하면 미래를 바꾸는 강력한 힘이 된다"고 적었다.

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이 대통령 “기후행동 함께해달라…정부도 실질적 변화 만들겠다”

입력 2026.06.05 09:12

수정 2026.06.05 10:09

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환경의날 메시지

이재명 대통령이 지난 4일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 4일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 환경의 날인 5일 “지속 가능한 대한민국을 위해 일상 속 기후행동에 함께해 주시길 부탁드린다”며 “정부 역시 최선을 다해 국민 여러분께서 체감하실 수 있는 실질적 변화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 “오늘 6월 5일 환경의 날을 맞아 ‘대한민국 기후행동 출범식’이 열린다. 종교계와 산업계, 시민사회와 정부가 한자리에 모여 기후위기 대응을 위한 실천을 다짐하는 뜻깊은 자리”라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “일회용품 사용 줄이기, 안 쓰는 전등 끄기, 가까운 거리는 걸어 다니거나 대중교통 이용하기, 장바구니 사용하기와 같은 사소해 보이는 실천도 함께하면 미래를 바꾸는 강력한 힘이 된다”고 적었다.

이 대통령은 이날 엑스에 경찰이 정부 출범 1년간 보이스피싱 범죄 피해 사건을 43%가량 줄였다는 내용의 기사를 공유하면서 “공무원들이 열심히 일하면 국민이 행복해진다. 열일(열심히 일)하는 공직자들에게 감사드린다. 여러분들도 칭찬해달라”고 적었다.

이 대통령 “기후행동 함께해달라…정부도 실질적 변화 만들겠다”
영문번역(English Translation)
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