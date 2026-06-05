8일부터 한강버스 타고 서울숲 간다···정원박람회 특별 노선 운영

오는 8일부터 한강버스를 타고 서울숲에서 열리는 서울국제정원박람회를 방문할 수 있게 된다.

서울시는 6월8일부터 10월 말까지 서울숲 선착장에 한강버스가 하루 16차례 정차한다고 5일 밝혔다.

지난달 1일 막을 올린 국제정원박람회는 10월27일까지 이어진다. 서울시는 박람회 기간 방문객을 위한 한강버스 특별 노선을 운영하기로 했다.

운항 노선은 잠실-뚝섬-서울숲(신설)-옥수·압구정-여의도로, 동부 구간에 서울숲을 추가했다. 운항 소요시간 등 효율성과 안전성을 고려해 옥수와 압구정 선착장은 회차별로 번갈아 정차한다.

현재 한강버스는 탑승 수요가 많은 여의도 선착장을 중심으로 동부(잠실~여의도)와 서부(마곡~여의도) 구간을 분리해 운행 중이다. 한강버스를 타고 잠실에서 마곡으로 가려면 중간 지점인 여의도 선착장에서 환승해야 한다.

탑승객들이 한강 일몰을 감상할 수 있도록 한강버스 운항 시작·종료 시간도 1시간씩 늦춘다. 동부선은 11시부터 도착지 기준 9시28분까지, 서부선은 11시20분부터 도착지 기준 오후 8시32분까지 운항할 예정이다.

서울시는 “서울숲 선착장 임시 운영에 앞서 선착장 주변과 한강버스 항로 전 구간을 대상으로 정밀 수심 측량을 실시하고 수중 부유물 제거 작업을 마쳤다”고 말했다.

안전한 운항을 위해 항로 폭은 60ｍ에서 100ｍ로, 선착장 주변은 72ｍ에서 300ｍ로 넓혔다. 항로 수심도 기존 한강버스 항로와 같은 2.5ｍ를 확보했다.

한강버스는 오세훈 서울시장의 역점사업이다. 지난해 9월 정식 운항을 시작했지만 그해 11월 바닥 걸림 사고가 발생하면서 서부 구간만 부분 운영했다. 지난 3월 전 구간 운항을 재개한 한강버스는 지난달 월간 이용객 9만1126명을 기록했다. 4월 이용객(7만6488명)보다 약 19% 늘어난 수치다. 당초 교통 혼잡 완화를 목표로 도입됐지만, 통근보다는 관광·여가 수요가 크다.

오 시장이 6·3 지방선거에서 5선에 성공하면서 한강버스 사업도 추진 동력을 이어가게 됐다.