인제군 12월까지 ‘예뻐진 Day’ 운영···거동 불편 치매 어르신 위한 찾아가는 이동 미용 서비스

강원 인제군보건소 치매안심센터는 이달부터 오는 12월까지 찾아가는 이동 미용 서비스인 ‘예뻐진 Day’를 운영한다고 5일 밝혔다.

이는 외부 미용실 방문이 어려운 치매 어르신을 대상으로 전문 미용사가 직접 가정을 방문해 커트와 기본 두피 관리 서비스를 제공하는 사업이다.

이번 사업은 거동이 불편한 치매 어르신의 개인위생 관리와 정서적 안정을 위해 마련됐다.

‘예뻐진 Day’는 인제군 6개 읍·면 지역을 대상으로 매월 둘째·넷째 수요일에 권역별로 순회하는 방식으로 운영된다.

회당 20명씩 매월 40명의 어르신에게 서비스를 제공할 예정이다.

대상자는 치매안심센터 등록자 가운데 거동 불편 정도와 경제적 상황 등을 종합적으로 고려해 선정한다.

홀몸노인과 돌봄 취약가구를 우선 지원할 계획이다.

인제군보건소 치매안심센터는 미용 서비스 제공과 함께 사례관리 담당자가 동행해 어르신의 건강 상태와 생활환경을 확인하고, 필요한 복지서비스를 연계하는 등 통합적인 돌봄서비스도 함께 제공하기로 했다.

인제군보건소 관계자는 “치매 어르신 삶의 질 향상과 가족들의 돌봄 부담을 덜기 위해 마련한 이동 미용 서비스인 ‘예뻐진 Day’가 차질없이 운영될 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.