창간 80주년 경향신문

인제군 12월까지 ‘예뻐진 Day’ 운영···거동 불편 치매 어르신 위한 찾아가는 이동 미용 서비스

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원 인제군보건소 치매안심센터는 이달부터 오는 12월까지 찾아가는 이동 미용 서비스인 '예뻐진 Day'를 운영한다고 5일 밝혔다.

인제군보건소 치매안심센터는 미용 서비스 제공과 함께 사례관리 담당자가 동행해 어르신의 건강 상태와 생활환경을 확인하고, 필요한 복지서비스를 연계하는 등 통합적인 돌봄서비스도 함께 제공하기로 했다.

인제군보건소 관계자는 "치매 어르신 삶의 질 향상과 가족들의 돌봄 부담을 덜기 위해 마련한 이동 미용 서비스인 '예뻐진 Day'가 차질없이 운영될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인제군 12월까지 ‘예뻐진 Day’ 운영···거동 불편 치매 어르신 위한 찾아가는 이동 미용 서비스

입력 2026.06.05 09:32

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인제군청 전경. 인제군 제공

인제군청 전경. 인제군 제공

강원 인제군보건소 치매안심센터는 이달부터 오는 12월까지 찾아가는 이동 미용 서비스인 ‘예뻐진 Day’를 운영한다고 5일 밝혔다.

이는 외부 미용실 방문이 어려운 치매 어르신을 대상으로 전문 미용사가 직접 가정을 방문해 커트와 기본 두피 관리 서비스를 제공하는 사업이다.

이번 사업은 거동이 불편한 치매 어르신의 개인위생 관리와 정서적 안정을 위해 마련됐다.

‘예뻐진 Day’는 인제군 6개 읍·면 지역을 대상으로 매월 둘째·넷째 수요일에 권역별로 순회하는 방식으로 운영된다.

회당 20명씩 매월 40명의 어르신에게 서비스를 제공할 예정이다.

대상자는 치매안심센터 등록자 가운데 거동 불편 정도와 경제적 상황 등을 종합적으로 고려해 선정한다.

홀몸노인과 돌봄 취약가구를 우선 지원할 계획이다.

인제군보건소 치매안심센터는 미용 서비스 제공과 함께 사례관리 담당자가 동행해 어르신의 건강 상태와 생활환경을 확인하고, 필요한 복지서비스를 연계하는 등 통합적인 돌봄서비스도 함께 제공하기로 했다.

인제군보건소 관계자는 “치매 어르신 삶의 질 향상과 가족들의 돌봄 부담을 덜기 위해 마련한 이동 미용 서비스인 ‘예뻐진 Day’가 차질없이 운영될 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글