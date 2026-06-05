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강원도, 임산부 6491명에게 ‘친환경 농산물 꾸러미’ 지원

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본문 요약

강원도는 오는 17일부터 30일까지 '임산부 친환경 농산물 지원사업'의 지원 신청을 받는다고 5일 밝혔다.

저출산 대응과 친환경농산물 소비 확대를 위해 마련된 이번 사업은 강원도 내 17개 시·군의 임산부 6491명을 대상으로 실시된다.

친환경 농산물 꾸러미 지원 사업의 1인당 지원금은 24만 원이다.

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강원도, 임산부 6491명에게 ‘친환경 농산물 꾸러미’ 지원

입력 2026.06.05 09:46

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

강원도청 전경.

강원도청 전경.

강원도는 오는 17일부터 30일까지 ‘임산부 친환경 농산물 지원사업’의 지원 신청을 받는다고 5일 밝혔다.

저출산 대응과 친환경농산물 소비 확대를 위해 마련된 이번 사업은 강원도 내 17개 시·군의 임산부 6491명을 대상으로 실시된다.

친환경 농산물 꾸러미 지원 사업의 1인당 지원금은 24만 원(자부담 4만8000원)이다.

지원 대상은 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모와 현재 임신 중인 임부다.

온라인 통합몰(에코이몰) 등을 통해 신청할 수 있다.

지원 품목은 유기농·무농약 농산물과 유기 가공식품 등이다.

임산부가 원하는 품목을 직접 선택해 주문하는 방식으로 운영된다.

1회 주문 금액은 4만 원 이상 10만 원 이하다.

강원도는 신선 농산물 비중을 50% 이상으로 구성해 공급할 계획이다.

또 안정적인 공급을 위해 친환경 농산물 생산·유통업체를 대상으로 공개 모집을 해 춘천지역먹거리통합지원센터와 원주생명농업 등 2곳을 공급업체로 선정했다.

오는 7월 1일부터 16일까지 자격 검증과 대상자 선정 절차를 거친 뒤 본격적으로 배송을 시작할 예정이다.

박형철 강원도 농정국장은 “임산부 친환경농산물 지원사업은 임산부와 영유아의 건강을 지키는 동시에 환경 보전과 지역경제 활성화 등 사회적 가치를 실현하는 정책”이라며 “앞으로도 안전한 먹거리 제공과 농가 소득 안정을 위한 지원을 지속해 나가겠다”라고 말했다.

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